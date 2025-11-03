Vecinos de Cabral denuncian una situación «insostenible»: drogas, peleas y destrozos

Decenas de familias de Cabral, en Vigo, se plantan ante la insostenible situación de convivencia que afrontan día a día en la zona de Fontiñas. Los vecinos denuncian que desde hace más de un año un grupo de personas, que vinculan al consumo y venta de drogas, okupan una vivienda, ocasionando constantes disturbios y una sensación generalizada de inseguridad.

Según relatan en un escrito, las peleas, gritos y actos vandálicos son constantes. Incluso, en las últimas semanas, las ruedas de varios coches aparecieron chinchadas con una navaja. «No hay que ser inspector de policía para saber que venden droga a todas horas» apuntan, «vivimos con miedo y no podemos descansar, ni dejar a nuestros hijos e hijas tranquilos por la calle», lamentan.

Enganche de la luz denunciado por los vecinos. / Cedida

Denuncian además enganches ilegales de luz y agua, con vertidos al Lagares y conexión directa al alumbrado público tras manipular contadores. Los vecinos hablan incluso de «robos, destrozo y suciedad», con presencia incluso de ratas. Además, señalan que el grupo arroja «basura, muebles y restos de comida junto al contenedor» junto a otras acciones intimidatorias.

Cerca de 60 familias han firmado un documento en el que trasladan de nuevo esta situación al Concello y la Policía Nacional aunque, ahondan, ya pusieron en conocimiento de las autoridades a situación durante el verano. Piden la intervención inmediata de las autoridades municipales y policiales para recuperar la convivencia y la seguridad de en estas zonas de Cabral, además de acciones pertinentes de los propietarios.