El TSXG da la razón al Concello de Vigo y le exime de pagar por el concierto de Guns N' Roses

Nuevo giro en el «Caso Guns N' Roses». El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha revocado la sentencia que obligaba al Concello de Vigo a pagar 1,9 millones de euros más intereses a la promotora del concierto celebrado en Balaídos por la banda americana en junio de 2023. El TSXG acepta así el recurso presentado por el gobierno local tras el fallo en primera instancia, en el que aseguraban que «no responde a la realidad de un contrato administrativo público y contiene errores manifiestos».

La sentencia difundida este lunes 3 de noviembre «avala la actuación municipal y también la de la Mesa de Contratación» en el proceso de licitación de aquel acuerdo de patrocinio. En el mismo exime también del pago de las costas procesales a ambas partes. Contra la misma cabe recurso de casación en un plazo de 30 días, lo que obligaría al Tribunal Supremo a resolver finalmente la cuestión.

Anterior sentencia

Los «indispensables actos previos» al contrato que permitió que la banda estadounidense Guns N’ Roses actuase en el estadio municipal de Balaídos en junio de 2023 son la base por la que el juzgado condenó al Concello a pagar casi 2 millones de euros (1,5 millones más IVA e intereses) por dejar fuera del patrocinio a Sweet Nocturna, la promotora del concierto y con la que ya había abordado, por carta, dicho pago. El juez de lo Contencioso-Administrativo nº 2 sostenía que si bien esta carta de interés rubricada en octubre de 2022 «no representa el trámite de una licitación», sí ejerce de «soporte necesario» para que la contratación llegue a buen fin.

En dicha carta rubricada por el concejal de Fiestas, Pablo Estévez, y dirigida a Sweet Nocturna ocho meses antes del concierto, se hablaba de que el Concello ofrecería el estadio de Balaídos «el próximo 12 de julio» para el concierto de Guns N’ Roses bajo «una aportación económica de hasta 1.500.000 euros». «El Concello ha tenido tiempo más que suficiente para la revocación, la retirada de la carta de interés o para mostrar a la recurrente su desinterés, sin embargo, lejos de producirse esto, cuatro meses después de la emisión de la carta, el alcalde reforzó y confirmó ese interés con el anuncio del evento», enfatizaba el juez.