El «Spirit of Discovery» y su millar de pasajeros buscan refugio en Vigo
Otro crucero que no tenía a Vigo en su hoja de ruta, se vio obligado obligado a atracar en el puerto vigués ayer debido al mal estado de la mar en el Golfo de Vizcaya tras zarpar el viernes del puerto británico de Portsmouth. Se trata del Spirit of Discovery, que tras una agitada navegación bordeando las costas francesa y cantábrica para sortear el último temporal, atracó en Vigo con cerca de mil pasajeros a bordo que no comenzaron con buen pie su idílico crucero tropical donde les esperan playas de arena blanca y aguas azul turquesa del mar Caribe.
La gira dura 30 noches e incluye fondeo en siete islas caribeñas, tocando también en Ponta Delgada al regreso a Inglaterra. De 58.119 toneladas brutas y 236 metros de eslora por 31 de manga, el Spirit of Discovery fue entregado en plena pandemia, por lo que su inauguración se pospuso un año.
- Mueren tres marineros gallegos en un accidente de tráfico en Namibia
- Cuatro personas trasladadas al hospital y un edificio desalojado por un incendio en Bueu
- Mexillón de Galicia declara la guerra a los tarugos
- Miles de pacientes tendrán que repetir analíticas por la huelga de técnicos
- El Celta prevé vender por 32 millones para revertir las pérdidas
- La Xunta cursa casi 25 multas al mes por incumplir la moratoria del eucalipto
- Muere Mayte Ramírez, propietaria del emblemático comercio La Moda Ideal de Pontevedra
- Una torrencial tromba de agua irrumpe en la costa entre Baiona y A Guarda: 60 l/m2 en una hora