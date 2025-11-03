El «Spirit of Discovery» y su millar de pasajeros buscan refugio en Vigo

Otro crucero que no tenía a Vigo en su hoja de ruta, se vio obligado obligado a atracar en el puerto vigués ayer debido al mal estado de la mar en el Golfo de Vizcaya tras zarpar el viernes del puerto británico de Portsmouth. Se trata del Spirit of Discovery, que tras una agitada navegación bordeando las costas francesa y cantábrica para sortear el último temporal, atracó en Vigo con cerca de mil pasajeros a bordo que no comenzaron con buen pie su idílico crucero tropical donde les esperan playas de arena blanca y aguas azul turquesa del mar Caribe.

La gira dura 30 noches e incluye fondeo en siete islas caribeñas, tocando también en Ponta Delgada al regreso a Inglaterra. De 58.119 toneladas brutas y 236 metros de eslora por 31 de manga, el Spirit of Discovery fue entregado en plena pandemia, por lo que su inauguración se pospuso un año.