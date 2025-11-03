Ryanair deja su ‘regalo de Reyes’ en Vigo: los últimos billetes a Londres cuestan 250 euros

Ryanair va allá donde hay negocio, sea con fondos públicos o demanda por atender. Prueba de ello son las rutas «semivacías» al Sáhara Occidental sufragadas por Marruecos o su retorno a Vigo en 2021 para competir a mercado contra Vueling en la ruta a Barcelona. Y si hay una época en la que la movilidad aumenta y los bolsillos parecen dispuestos a asumir este tipo de gastos, esa es la Navidad.

Por eso la compañía ha decidido reforzar la ruta entre el aeropuerto de Peinador y Londres-Stansted, alcanzando los cuatro vuelos semanales entre el 16 y 28 de diciembre. Tres días después finaliza el contrato con el Concello para la única ruta internacional de la terminal olívica, pero el cese de operaciones llegará después de las uvas, el sábado 4 de enero. El motivo no es otro que atender a la demanda de la «Operación retorno» tras las uvas, algo que ya se deja ver en el precio para ese vuelo de despedida: 254 euros por un solo billete.

Precios para los últimos vuelos de Ryanair entre Londres y Vigo el 4 de enero / Ryanair

Ese último viaje entre Peinador y Stansted (FR6943) despegará a las 21.30 horas y tomará tierra a las 22.40 del sábado, siendo la opción más cómoda para aquellos emigrantes gallegos que pasen la Nochevieja en casa y el lunes quieran ir a trabajar. Es por ello que Ryanair ha disparado su coste llegando a ofertarla por 222,99 libras en su web, unos 254 euros al cambio. Para el vuelo en sentido Galicia que despega de la capital inglesa a las 17.45 horas cuesta 58 libras, el equivalente a 66 euros. Ambas operaciones cuentan con al menos una decena de asientos libres.

Este importe supone duplicar los de las fechas anteriores, cuando oscila entre los 54 del martes 30 de diciembre y los 97 euros del sábado 27. Si abrimos el foco a las semanas anteriores, encontramos billetes por menos de 20 euros todos los martes y miércoles entre el 11 de noviembre y el 17 de diciembre. Este patrón se repite para los vuelos hacia Vigo. Las tarifas máximas son el sábado 20 de diciembre (175 euros) y domingo 21 (219 euros), mientras que las ofertas por menos del coste del peaje a A Coruña en la AP-9 se extienden también a los sábados.

Crónica de un adiós

Estos aviones serán la última oportunidad de volar con Ryanair o de forma directa a Londres desde Vigo durante los próximos meses e incluso años. En marzo de 2023 se estrenó esta conexión internacional con un convenio de 625.000 euros anuales sufragados por el Concello que, apenas un año después, se convirtió en papel mojado. Ryanair suprimió durante julio y septiembre de 2024 la tercera frecuencia semanal debido a «retrasos en la entrega de aviones fuera de nuestro control», lo que se tradujo en 16 vuelos y 3.000 plazas menos en temporada alta. La sanción del gobierno local ascendió a 67.000 euros en total para una compañía que entre abril y septiembre de este año obtuvo 2.540 millones de beneficio neto, un 45% más que en el pasado año.

La supresión de la conexión la avanzó FARO el 27 de junio, dos meses antes de su confirmación oficial como arma contra Aena y su política tarifaria. En el informe de la Airport Coordination Limited (ACL) que reparte los «slots» o derechos de vuelo en la terminal londinense eliminaba 132 movimientos y 24.954 plazas con origen en Stansted, por lo que habría que duplicarlas para calcular el impacto final el 28 de marzo que acaba la temporada invernal.

La ocupación media de la ruta en 2025 ha sido del 83,2% y se espera que bata el récord anual, fijado en casi 40.000 viajeros. Los vuelos son martes, miércoles y sábados con refuerzos en Navidad.