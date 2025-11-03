O Berbés acelera su modernización, en plena lucha por el liderazgo estatal

La lonja de O Berbés se encuentra inmersa en una doble carrera para, por un lado, incidir en su modernización con mejores condiciones logísticas y de seguridad para trabajadores, operadores y clientes y, por otra, para que el trabajo que allí se realiza y que ha hecho de Vigo el principal puerto pesquero de España y uno de los más potentes de Europa no suponga verse superado a final de año por la terminal de A Coruña en cifras de descargas, después de que los resultados al cierre del tercer trimestre del presente ejercicio ofrezcan la distancia más justa de la historia en toneladas de pescado fresco movilizadas.

El organismo presidido por Carlos Botana tiene a día de hoy en marcha procedimientos administrativos para contratar hasta cuatro obras con un presupuesto global de 6,8 millones relacionadas con el edificio de la lonja y su entorno, dos de ellas en fase de revisión de ofertas para poder arrancar próximamente los trabajos y otras dos recientemente licitadas.

Estas actuaciones, cuyos primeros resultados se empezarán a ver a finales de 2026, se sumarán a la culminada en enero de 2023 para convertir a la lonja en la primera de Europa en usar únicamente energías renovables y permitir un ahorro de 215.000 kw al año tras una inversión de alrededor de 2,5 millones. Todo se debe realizar, además, con el condicionante de no interferir en el día a día de la lonja.

La primera en arrancar, una vez que la obra 2 millones de euros ya ha sido adjudicada a Proyecon, será la mejora de los muelles de carga de las instalaciones mejorando los cerramientos de los edificios con la sustitución de los elementos más antiguos y menos funcionales, lo que permitirá mejorar las condiciones de los operarios con mayores sistemas de seguridad y mejores condiciones de higiene y salubridad. Asimismo, se prevé la sustitución de las puertas de los muelles y la renovación de las rampas de ajuste hidráulico.

Casi el doble de tiempo que los seis meses previstos para la obra de los muelles de carga se prolongará la ejecución de las obras planificadas para adaptar el mercado a la normativa vigente en materia de protección contra incendios, proyecto licitado en junio con un presupuesto de 2,3 millones que plantea la sectorización de las instalaciones, nuevos recorridos de evacuación y las instalaciones de extintores automáticos, salidas de emergencia nuevas o alumbrado de emergencia.

En período de presentación de ofertas, tras sacarse a concurso estos últimos días, están la urbanización de la explanada anexa a la lonja que ocupa el último relleno realizado en el Puerto vigués (1,8 millones) y la renovación total del sistema de refrigeración del inmueble (más de 695.000 euros de presupuesto).

La primera de las actuaciones está concebida no solo para incidir en la mejora de las condiciones logísticas de la lonja, sino también para seguir abriendo el Puerto a la ciudad, prolongando el actual paseo peatonal y ciclista hasta rozar casi el agua de la Ría, zona que se separará con unas jardineras y vegetación de la zona para uso propio del mercado y la lonja, instalándose marquesinas con una cubierta vegetal en la que haya plazas de aparcamiento y una zona para la preparación del pescado, minimizando las inclemencias del tiempo.

La urbanización de la explanada anexa se desbloquea y abrirá más la zona a la ciudad

Mientras, para continuar garantizando la climatización de la lonja, O Berbés acometerá la renovación del sistema de refrigeración para «garantizar un ambiente térmicamente estable, eficiente y adaptado a las necesidades reales del servicio y sus trabajadores».

Los rivales

La bajada de buques que acuden a O Berbés a realizar descargas está siendo una constante en los últimos años (hay ya poco más de un centenar censados). La última baja registrada es la del Radoche Tercero, que se hundió en Gran Sol la semana pasada. Esto, sumado al impacto en las posibilidades de pesca, está provocando un cóctel que deja a Vigo al cierre del tercer trimestre del año con 21.550 toneladas de pescado descargadas, un 7% menos que en el mismo período del año y un 21% menos que en los datos de hace un lustro.

La mejora en septiembre ha permitido a O Berbés recuperar el liderazgo que le birló A Coruña en verano, pero nunca antes la distancia entre ambos puertos (el herculino anotó 21.228 toneladas hasta septiembre, con un incremento de casi el 12% respecto al año anterior) había estado tan cerca a estas alturas del año, por lo que es real el temor de que pueda haber un sorpasso al cierre del ejercicio.

Asimismo, otros puertos potentes en materia de pesca como los de Pasaia y Gijón presentan también este año una tendencia al alza respecto a los datos de 2024, con un incremento del 7,4% en volumen de descargas en el caso de la terminal vasca, que anota 13.773 toneladas, y del 37,3% en lo que se refiere al puerto asturiano, alcanzando las 11.787 toneladas en nueve meses.

Queda por ver la capacidad de resistencia de O Berbés para mantenerse en la pole de la pesca y si el plan de modernización de las instalaciones con las inversiones ayuda a revertir la tendencia a la baja de los últimos años.