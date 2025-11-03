La mitad de los colegios comparte orientador, encargado de detectar a niños con necesidades

Que Galicia es la comunidad con mayor inclusión en aulas públicas es innegable; el 93% de los alumnos con necesidades educativas especiales integrados en colegios ordinarios. Pero de nada vale dicha diversidad sino se ponen medios y recursos para trabajar con ella. En los centros hay un servicio que es el encargado –tal y como se recoge en el Decreto de la Xunta que regula la atención a la diversidad del alumnado– de «elaborar protocolos y medidas para la detección temprana de las necesidades educativas»: el departamento de orientación. Se trata de profesionales encargados de la evaluación psicopedagógica de los estudiantes para la «valoración», «identificación» y «acreditación» de dichas necesidades para ofrecer la «respuesta educativa apropiada». Dicho de otra manera; sin su informe no se habilitan plazas y recursos para alumnos NEAE o NEE.

La UNESCO recomienda un orientador u orientadora cada 250 alumnos, de modo que puedan atender correctamente cada caso. Lograr esta realidad en Vigo semeja una quimera según el último borrador de la Orden de concurso de traslados específico entre personal funcionario docente del cuerpo de maestros para cubrir plazas de jefatura del departamento de orientación en los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria, y de educación especial dependientes de la Consellería de Educación para el curso 2025-2026 de la que dieron cuenta los sindicatos el pasado 14 de octubre.

Vacantes y resultas

Y es que de las vacantes y resultas (plazas que oficialmente están ocupadas pero cuyo dueño logra otra y deja la suya libre) que se abordaron en la primera Mesa Sectorial de negociación entre la Consellería y los sindicatos, la mitad de las plazas que salen a concurso son compartidas; es decir, el orientador u orientadora tendría que atender a más de un centro.

Concretamente, hablamos de un total de 28 colegios públicos de Vigo que cuentan con los mismos profesionales, bien porque lo comparten, bien porque tienen este servicio adscrito a otro centro. Estos son: el CEIP A Paz, que comparte con el CEIP Ría de Vigo; CEIP Illas Cíes comparte con el CEIP Altamar; CEIP Sobreira-Valadares comparte con el CEIP Josefa Alonso; el CEP Celso Emilio Ferreiro comparte con la Escuela Infantil Cristo da Victoria; el CEIP Chans de Bembrive comparte con el CEIP Carballal; el CEIP Santa Tegra comparte con el CEIP Paraixal; el CEIP Igrexa Valadares comparte con la Escuela Infantil Monte do Alba; el CEIP San Salvador comparte con el CEIP Eduardo Pondal; el CEIP Vicente Risco con el CEIP Ramón y Cajal; el CEIP Castelao comparte con el CEIP Párroco don Camilo; el CEIP Mestres Goldar con el CEIP Sárdoma Moledo; el CEIP Javier Sensat con el CEIP Virxe do Rocío mientras que el CEIP Santa Mariña tiene como adscrito el CEIP Igrexa Candeán y el CEIP Frián de Teis al EEI Rúa Aragón.

Adaptaciones curriculares

«Isto non é unha aposta firme pola atención á diversidade, o que si o sería é que todos os centros de Galiza contasen cun Departamento de Orientación propio», reclama la CIG-Ensino con respecto a este borrador. Y es que el papel de estos profesionales en la realidad actual es indispensable, tanto en la detección de alumnado con necesidades como también en la acreditación de estudiantes con altas capacidades e incluso adaptaciones curriculares. Su trabajo va más allá de la atención al alumnado ya que este departamento debe trabajar codo con codo con los tutores y resto de profesores en aquellas situaciones en las que haya que adaptar los contenidos a las necesidades del niño: «Los resultados de su evaluación inicial servirán como referente para adoptar las de cisiones de tipo educativo que correspondan», recoge el Decreto de la Consellería de Educación.

La finalidad de esta evaluación es la identificación y la acreditación del desarrollo personal y social, de las competencias adquiridas y de las necesidades educativas que puedan presentar los y las alumnas para poder fundamentar y concretar las propuestas y decisiones sobre la respuesta educativa que sea preciso adoptar en relación con aspectos como: la modalidad de escolarización más adecuada, la determinación de los recursos y de los apoyos específicos necesarios, la propuesta de medidas de atención a la diversidad.... Y todo esto depende del servicio de orientación.