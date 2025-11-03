El valor del lenguaje visual: el Hematofesti reúne a Bea Lema y Javier Jaén

«Lo primero que aprendemos a leer de pequeños son las imágenes», así lo explica el diseñador gráfico e ilustrador, Javier Jaén. Los libros infantiles siempre están acompañados de dibujos, colores, figuras, que los niños asocian rápidamente con un concepto. El lenguaje visual es, en esencia, una forma de comunicación: un medio para transmitir ideas, emociones o información de manera directa y creativa. Vivimos en un mundo saturado de imágenes y símbolos que nos rodean constantemente. Desde los anuncios en la calle hasta las publicaciones en redes sociales, estamos expuestos a un flujo interminable de información visual que compite por nuestra atención. Precisamente, de esto viene a hablar Javier Jaén en el Hematofesti. «Da idea a imaxe» es el nombre de la charla que impartirá en el evento que promete llenar la ciudad de humor y cultura para todas las edades.

En su intervención, hará un repaso por el proceso creativo de cómo transformar una idea abstracta en imágenes concretas. Está abierta a todos los públicos. «Siempre he creído que tenemos una educación visual mucho mayor de lo que consideramos», expresa el ilustrador. «Somos capaces de distinguir y procesar mensajes altamente complejos y entender las sutilezas de un color o de una tipografía, aunque no sepamos explicar por qué», y ejemplifica: «En un supermercado sabemos que una caja de galletas es más cara que otra solo con ver el paquete». La confirmación de su creencia está en el cartel que el propio Jaén creó para la película de Almodóvar. Muestra un pezón del que cae una gota de leche, la forma en la que está recortado ayuda, rápidamente, a entender que también es un ojo que llora. Habla de tristeza y maternidad.

Al contrario de lo que muchas veces se piensa, su trabajo no consiste en «hacer la cosa más creativa», sino en buscar la solución «más estimulante para cada proyecto». Especifica que a veces puede ser un «diseño innovador» y otras algo tan común como «una flecha». El contexto juega uno de los papeles más importantes a la hora de descodificar el lenguaje visual. El dónde, cómo, cuándo y por qué atribuyen los matices que «ayudan a a descifrar esos pequeños jeroglíficos que son las imágenes», reflexiona Jaén.

De contexto también viene a hablar la historietista, ilustradora y ganadora del Premio Nacional del Cómic, Bea Lema. En su charla «Bordar una historia» , tratará las arpilleras, obras hechas con tejidos dispuestos como si fuesen un collage que se convirtieron en testimonios palpables de las experiencias vividas por el pueblo chileno durante la dictadura de Pinochet. Si bien la confección de arpilleras tenía como finalidad generar dinero para las mujeres, estos bordados actuaron como un canal para informar al mundo acerca de las atrocidades que el gobierno trataba de esconder.

Lema organiza, además, un taller de creación de ilustraciones con tejido e hilo: « La propuesta es utilizarlo como algo creativo y recuperar esa tradición de las arpilleras que no siempre ha estado asociada a cuestiones bélicas, sino que también es una manera de representar y narrar la vida cotidiana». Está dirigido a un público mayor de 10 años. En él, los asistentes realizarán una arpillera a partir de una ilustración propia. Se trabajará con materiales recuperados, restos de stock o prendas en desuso. «El bordado no deja de ser una ilustración hecha con tela e hilo», concreta Lema. Empleó esta técnica en su obra El Cuerpo de Cristo, un libro que trata el sufrimiento psíquico y el cuidado maternal y explica que el tejido le remite a la idea de hogar, de cuidado, «Tiene mucho de poético, coser como una forma de unir lo que estaba separado».

La imaginación es el punto de partida de un proceso creativo; el Hematofesti busca despertarla, alimentarla y jugar con ella. « Lo bueno de los niños es que no tienen todos esos prejuicios que se adquieren con la edad», reflexiona Lema, que asegura verlos trabajar sin miedo al error, con más «frescura y libertad». El evento cuenta con decenas de actividades culturales sobre literatura, humor, música o videojuegos, que invitan a todas las edades a ver el mundo con los ojos de un niño.