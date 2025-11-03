La Diputación mejorará las aceras en los tramos no urbanos de la EP-2001

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, y la responsable de Infraestructuras, Belén Cachafeiro, se comprometieron con los vecinos y vecinas de Bembrive a mejorar las aceras del tramo no urbano de la carretera EP-2001, que une el barrio del Calvario con A Garrida, en Vigo.

Durante una visita a la zona, las representantes provinciales comprobaron de primera mano el estado del vial y estudiaron también la posibilidad de completar el itinerario peatonal entre Bembrive y Beade, en los tramos de competencia provincial. Con este objetivo, avanzaron que la Diputación encargará un proyecto técnico para analizar la viabilidad de construir aceras en los puntos donde todavía no existen. «Queremos mejorar la seguridad vial y facilitar los desplazamientos a pie entre dos parroquias muy activas y con mucho tránsito diario», explicó Sánchez.

Desde la institución provincial recordaron además que esta actuación se enmarca dentro de un plan más amplio para reforzar la movilidad peatonal y la seguridad en las carreteras del área de Vigo. En las próximas semanas se prevé mantener encuentros con las asociaciones vecinales para recoger sus propuestas y definir un calendario de trabajo que permita iniciar las obras lo antes posible.