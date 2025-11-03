Detenida en Vigo por amenazar a su madre con un cuchillo
La arrestada mostró una actitud violenta también con los agentes de la Policía Local
Agentes de la Policía Local de Vigo arrestaron a una mujer por agredir y amenazar a su madre con un cuchillo en el domicilio familiar. Según informan en nota de prensa, los hechos ocurrieron el sábado, 1 de noviembre. Fue una hermana de la arrestada quien dio aviso al 112 Galicia tras recibir un mensaje de auxilio de su progenitora.
Desde el servicio de emergencias alertaron a los agentes que, personados en la casa, encontraron a una mujer adulta, en evidente estado de alteración, empuñando un cuchillo y lanzando amenazas a su madre, mensajes intimidantes que hizo extensibles a los policías. Pese a los intentos de diálogo con la mujer, su agresividad tan solo fue en aumento, llegando a atacar a los agentes. Ante esta situación, procedieron a su inmovilización y detención.
La víctima, visiblemente afectada, necesitó recibir asistencia médica en el propio domicilio. Asimismo, explicó que no había denunciado la situación hasta el momento por miedo a que su hija se quedase en la calle, pero que la situación se había vuelto totalmente insostenible.
La arrestada fue trasladada a dependencias policiales donde se realizaron las diligencias oportunas como presunta autora de un delito de atentado contra la autoridad y violencia en el ámbito familiar.
