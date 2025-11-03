Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenida en Vigo por amenazar a su madre con un cuchillo

La arrestada mostró una actitud violenta también con los agentes de la Policía Local

Coches de la Policía Local de Vigo

Coches de la Policía Local de Vigo / José Lores

R. V.

Agentes de la Policía Local de Vigo arrestaron a una mujer por agredir y amenazar a su madre con un cuchillo en el domicilio familiar. Según informan en nota de prensa, los hechos ocurrieron el sábado, 1 de noviembre. Fue una hermana de la arrestada quien dio aviso al 112 Galicia tras recibir un mensaje de auxilio de su progenitora.

Desde el servicio de emergencias alertaron a los agentes que, personados en la casa, encontraron a una mujer adulta, en evidente estado de alteración, empuñando un cuchillo y lanzando amenazas a su madre, mensajes intimidantes que hizo extensibles a los policías. Pese a los intentos de diálogo con la mujer, su agresividad tan solo fue en aumento, llegando a atacar a los agentes. Ante esta situación, procedieron a su inmovilización y detención.

La víctima, visiblemente afectada, necesitó recibir asistencia médica en el propio domicilio. Asimismo, explicó que no había denunciado la situación hasta el momento por miedo a que su hija se quedase en la calle, pero que la situación se había vuelto totalmente insostenible.

La arrestada fue trasladada a dependencias policiales donde se realizaron las diligencias oportunas como presunta autora de un delito de atentado contra la autoridad y violencia en el ámbito familiar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents