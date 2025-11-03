Detenida una mujer en Vigo tras amenazar a su madre y a policías con un cuchillo
Otra hija de la víctima alertó de que su madre se hallaba retenida en su domicilio
La Policía Local de Vigo detuvo este fin de semana a una vecina de la ciudad como supuesta autora de un delito de violencia en el ámbito familiar y otro de atentado contra agentes de la autoridad, tras amenazar a su madre y a varios policías con un cuchillo.
Según han informado fuentes policiales, los hechos ocurrieron a última hora de la tarde del sábado, y fue otra hija de la víctima la que alertó al 112 tras recibir un mensaje de su madre pidiendo ayuda.
El 112 avisó a la Policía Local de la situación, alertando de que una mujer tenía retenida a su madre en el domicilio familiar, bajo graves amenazas, y que estaba muy alterada.
Cuando los agentes llegaron al lugar, observaron a la hija, esgrimiendo un cuchillo y profiriendo amenazas tanto hacia su madre como hacia los propios funcionarios policiales. Pese a los intentos de dialogar para que depusiera su actitud, la mujer mostró una actitud cada vez más agresiva, por lo que los policías acabaron reduciéndola, inmovilizándola y deteniéndola.
La madre, muy afectada, tuvo que ser atendida por los servicios médicos en el lugar, y explicó a los agentes que lo ocurrido no era el primer episodio violento, que no lo había denunciado antes por miedo de que su hija se quedara en la calle, pero que la situación se había vuelto insostenible.
