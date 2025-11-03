A Coruña aprobará la declaración de interés por el grado de Medicina

Mientras continúan las reuniones para negociar la descentralización del grado en Medicina, lo hacen también los trámites de la Universidade da Coruña (UDC) para implantar el título en 2027. Aunque el rector, Ricardo Cao, participa en las reuniones con sus homólogos de Vigo y Santiago para desatascar los desacuerdos en la descentralización de la docencia, desde el principio afirmó que el diálogo no era incompatible con trabajar para implantar el título en A Coruña.

Así lo demuestra la declaración de intenciones que el Consello de Goberno de la institución académica aprobará en su pleno de este martes. Es el segundo paso para oficializar la pretensión después de la apertura del expediente para iniciar los trámites para incorporar el grado a su oferta.

Esta declaración la realiza la facultad de Ciencias de la Salud, que espera albergar la titulación en nombre de la UDC. Este trámite fue aprobado el pasado octubre en la Xunta de Centro, tras lo que será valorado este martes.

Una vez que el Consello de Goberno dé luz verde al documento, el siguiente paso será elaborar la memoria de verificación, que pasará a un período de exposición pública y deberá recibir la aprobación de la Xunta de Facultade, de nuevo el Consello de Goberno y el Consello Social.