El Chuvi asumirá al 80% de quemados y solo derivará graves en fase crítica

Con su futura unidad, el Servicio de Cirugía Plástica del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) aspira a atender, «por lo menos», al 80% de los quemados. Desde hace cinco años ya se hace cargo de los pediátricos y, en el primer trimestre del año, dará el paso de hacerse cargo de los adultos con lesiones en hasta un 20% del cuerpo, que son la gran mayoría. Los grandes quemados se seguirán remitiendo al centro de referencia gallego, que es el hospital de A Coruña (Chuac). La idea es ofrecerles en Vigo una primera atención, enviarlos allí en la fase crítica y poder ofrecerles de nuevo en Beade el seguimiento y tratamiento de secuelas.

La asistencia a los quemados adultos es una atención que asume Povisa para todo el sur de Galicia. «Un hospital como este tiene que dar asistencia a estos pacientes», defiende el jefe de servicio de Cirugía Plástica, Bruno Gago, y explica que en la ola de incendios del verano el Sergas solicitó su colaboración puntual y ya dieron asistencia a algunos casos menores.

La nueva unidad se creará en el espacio que conecta dos velas de hospitalización del primer piso –la D y la C–, reconvirtiendo tres habitaciones dobles. Plástica se ha mudado estos días desde la 2B a la 1C para permitir esto y dejar su antiguo espacio para que Traumatología crezca.

Será necesaria una obra para convertir la unidad en un área de acceso restringido, en la que habrá dos habitaciones individuales y una sala específica de cuidados y tratamiento de heridas complejas, dotada de una bañera. También se creará una zona de administración propia en una de las espacio de descanso del pasillo principal.

Al ser una patología vinculada principalmente a accidentes, es difícil predecir un número de atenciones al año. La están dimensionando para entre 30 y 40. Supondrá más urgencias, más cirugías, más ingresos y más consultas. Un aumento de la carga asistencial para el que precisarán también más personal: dos cirujanos, enfermería, auxiliares y celadores. En la unidad estarán implicados otros servicios, como Urgencias, Anestesia y Medicina Intensiva. Aunque no tendrá un equipo en exclusiva, sí se requiere una formación específica que están empezando a recibir. En estos momentos, trabajan en la coordinación de la asistencia y en la creación de protocolos con la unidad de A Coruña y el servicio del 061.

Ya acumulan experiencia con la atención del quemado pediátrico, en la que colaboran con Pediatría, desde hace un lustro. Ingresan entre 10 y 20 al año, a mayores de las atenciones que realizan de forma ambulatoria. Casi siempre son accidentes domésticos y, una buena parte de ellos, escaldaduras. «Solo derivamos a A Coruña un par de casos muy graves», explica el doctor Bruno Gago. Como el del incendio de la calle Alfonso X. Se ofreció una primera asistencia en el Chuvi, se derivó luego al Chuac y se hace seguimiento ahora en Vigo. Lo mismo que se pretende hacer con los quemados adultos graves.

Otros retos

Uno de los proyectos a futuro en el que el servicio trabaja es el de la asistencia a la mano traumática, una patología muy frecuente, en la que se están derivando a Povisa los casos que requieren microcirugía urgente. Traumatología y Plástica han iniciado las reuniones para reorganizar esta asistencia y crear una unidad conjunta.

También están en su punto de mira los nuevos tratamientos quirúrgicos para el linfedema, que aún no se ofertan en la sanidad pública gallega.

Las operaciones de Cirugía Plástica crecieron un 50% en un lustro hasta el millar al año El Servicio de Cirugía Plástica del Complejo Hospitalario Universitaria de Vigo (Chuvi) inició hace cinco años una senda de crecimiento para poder asumir toda la cartera de servicios y evitar derivaciones. Una de las grandes apuestas fue la incorporación de la microcirugía reconstructiva. Una técnica avanzada que se realiza, casi siempre, con microscopio y permite hacer, por ejemplo, hasta 12 suturas en una arteria de solo 2 milímetros. Gracias a ella y otras conquistas —como el tratamiento de patología de nervio periférico o de quemados pediátricos—, sus operaciones han crecido en torno al 50% y ya realiza más de mil al año. La mayoría es cirugía reconstructiva secundaria tras operar traumatismos, tumores u obesidad —cuando ocasiona alteraciones funcionales—, tal y como explica su nuevo jefe de servicio, el doctor Bruno Gago —en funciones desde 2020 y oficializado este verano–. De forma acorde, la plantilla también ha crecido de los 5 adjuntos iniciales a los nueve actuales, con tres residentes —uno por curso–.Uno de los retos que tratan de alcanzar en la actualidad es la coordinación con los otros servicios de cirugía plástica gallegos, para unificar y actualizar la cartera de servicios en aras de la equidad. «Por ejemplo, unificar criterios en una reducción de mama o tras la pérdida de peso: ¿Cuándo es estética y cuándo no? ¿Cuándo la debe asumir el Sergas y cuándo no?». En estas reuniones que están llevando a cabo, también abordan las posibles referencias de cada complejo.