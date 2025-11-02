Recogido el 75% del aceite de palma tras el vertido del jueves en el puerto de Vigo

El operativo de lucha contra el vertido que se produjo el jueves en el puerto de Vigo, tras la implosión de un silo de aceite de palma, ha logrado recoger hasta el mediodía de este domingo un 75 % de esta sustancia, que llegó a alcanzar el día siguiente las playas de Moaña, al otro lado de la ría.

Según ha informado la Autoridad Portuaria de Vigo (APV), continúan los trabajos que están llevando a cabo junto con el Servizo de Gardacostas de la Consellería do Mar y de la Consellería de Medio Ambiente desde que se declaró la emergencia de nivel 1 del Plan Camgal tras este vertido en el muelle de Guixar.

Esta mañana se ha reunido la comisión de coordinación de la APV para hacer seguimiento del estado de la emergencia y de los avances de los trabajos de limpieza.

Reunido la comisión de coordinación de la APV / Cedida

El vertido se encuentra totalmente confinado en la zona de San Enrique, donde se han desplegado barreras en forma de tres anillos de seguridad que garantizan un cerramiento totalmente hermético, aseguran desde la Autoridad Portuaria.

En la zona de Guixar-Arenal, se ha desplegado otra barrera anticontaminación donde ocurrió el accidente, para garantizar que las labores de limpieza y mantenimiento se realicen con la máxima seguridad.

Las labores de recogida y limpieza en San Enrique se están realizando con la colaboración de dos grúas que trabajan de día y de noche para reducir el tiempo de intervención, mientras que en Guixar continúan las labores de limpieza del muelle.

Vigilancia del vertido. / Cedida

Además, la Policía Portuaria está realizando inspecciones diarias de toda la costa de la ría a primera hora de la mañana y de la tarde, e informa en el caso de que detectar alguna galleta dispersa para proceder a su recogida con la embarcación Pelícano.

Tras ser declarado el pasado jueves el Plan Territorial de Contingencias por Contaminación Marina Accidental de Galicia (Plan Camgal) en nivel 1, continúan las labores de limpieza en la playa de A Borna, en Moaña, por parte del personal de Tragsa y de la Consellería de Medio Ambiente, junto al Servicio de Guardacostas de Mar.