«Queda mucho para la salida sur, y A Coruña y Oporto aprovecharán esa ventaja»

Lleva justo un mes como director general del Círculo. ¿Cómo han sido estas primeras semanas?

Bueno, muy ajetreadas. Ya conocía la asociación, la conozco prácticamente desde el comienzo. Trabajé muchos años en G.O.C. con Serafín Ocaña, que fue una referencia en el Círculo durante mucho tiempo. De alguna manera yo me enteraba de todo lo que sucedía porque él me lo contaba. Y después tuve la oportunidad de formar parte de la junta directiva con Patricia García. Con lo cual, te quiero decir que he llegado aquí y muchas de las cosas ya no me sorprenden. Otras sí. No es lo mismo verlo desde fuera, aunque estuviera en la junta directiva, que ver el funcionamiento desde dentro. Por todo ello este mes he podido hacer un diagnóstico mucho más preciso de lo que necesitamos. Queremos hacer una transformación importante.

¿Cuál es ese diagnóstico?

De entrada tenemos que hacer un cierto proceso de transformación interna para mejorar muchas cosas en nuestra comunicación con los socios. Por ejemplo, organizamos muchísimos tipos de eventos, pero no comunicamos fuera de nuestro propio ámbito el resultado de los mismos. Este club nació como una fuente de pensamiento y opinión para ser influyentes en la vida pública tanto de Vigo como de Galicia. Sin embargo, no hemos dado mucha difusión a todo lo que hacemos. Debemos ser capaces de comunicar más y mejor lo que hacemos aquí para generar esa opinión y esa influencia. Y por eso tenemos que cambiar procedimientos y adaptarnos a la transformación digital. Y también tenemos que escuchar más a nuestros socios, algo que no se estaba haciendo mucho, para que tengan una participación más activa en la vida del club. Esos son los dos principios inspiradores, y a partir de ahí seguir siendo independientes y hacer un Círculo más abierto.

¿Se refiere a abrirse a empresarios jóvenes que están empezando?

Tenemos que trabajar mucho en eso. Queremos impulsar un Círculo joven. Una de las cosas que nos ha sorprendido este primer mes es la cantidad de gente que se acerca con ideas, y normalmente son buenas. Y esa creatividad que tenemos en la ciudad y en toda Galicia, la de ese sector empresarial más joven, la tenemos que aprovechar mucho más aquí en el Círculo. Este otro empresario que está incorporándose ahora lo que está buscando fundamentalmente es generar oportunidades de negocio. Llegarán al punto en que encuentren o que busquen lo mismo que busca ese empresario original que teníamos aquí. Entonces, uno de los retos que tenemos es dirigirnos a esas dos almas.

Por lo que dice parece que hay un gran interés en emprender en la ciudad...

Veo a mucha gente joven con unas increíbles ganas de emprender. Y eso es muy satisfactorio. Y desde el Círculo vamos a hacer todo lo posible para ayudarles. Esto va a ser la casa de todos los empresarios, no solo la de los asociados. Cualquiera que tenga una idea de emprendimiento, que tenga algo que proponer, aquí va a ser escuchado. Querer conseguir que el Círculo sea más abierto es un reto muy bonito, y quiero recalcar que María Borrás es la primera presidenta que ha querido abrir esta entidad.

Precisamente María Borrás hablaba de hacer informes sobre temas clave de la ciudad para que se tenga en cuenta la opinión del Círculo. ¿Se están ya haciendo?

Sí, y de hecho uno de los puntos importantes es potenciar el trabajo en los foros de opinión, que funcionan muy bien y que están abiertos a gente que no son necesariamente asociados. La misión de esos foros precisamente es generar esa opinión sobre asuntos clave. Por ejemplo, ahora con la Facultad de Medicina, una cuestión que se está discutiendo en el foro de recursos económicos. Pero también todo lo relativo a infraestructuras. Muchos de los eventos que organizamos tienen como objetivo no solamente hacer divulgación, sino generar también esa posición del club. Tenemos que ser capaces de transmitir esa opinión.

Usted es ingeniero de caminos y hablaba ahora de las infraestructuras. ¿Cuál es la que considera más urgente para Vigo?

Mi opinión personal, no la del club, es que la infraestructura más crítica es la salida sur, pues de ella dependen muchas cosas. Por eso es necesario que avance, para después pensar en mejorar comunicaciones, no solo con el norte de Portugal, sino también en la salida hacia Ourense. Observo, con una cierta preocupación, que va más lento de lo que debería. En España, si todo va bien, es decir, si las administraciones están alineadas, si existe en la voluntad política, una infraestructura para llegar a estar en servicio desde que la piensas, necesita 10 años. Y la salida al sur todavía no ha pasado, ni siquiera ha terminado, el estudio informativo. Con lo cual, le quedan muchos años por delante. Y todo este tiempo, Oporto o Coruña van a aprovechar esa ventaja para captar negocio que nosotros no podemos. Por eso, pensando en el largo plazo, la infraestructura más importante es la salida sur.

¿En qué medida la falta de infraestructuras clave está lastrando el desarrollo de Vigo?

Es una buena pregunta. Nos hace menos competitivos, indudablemente. Las dificultades de expansión que pueda tener el Puerto... Mientras A Coruña y Ferrol están ya haciendo la conexión ferroviaria con sus puertos, nosotros todavía nos lo estamos empezando a pensar. El riesgo de que inversiones que se podrían establecer aquí o en nuestro entorno se vayan a otros sitios es muy alto. Es evidente que muchas inversiones se están yendo a Portugal por las dificultades que tenemos en cuanto a las infraestructuras, vosotros lleváis muchos años dando cuenta de ello en el periódico. Pero en Vigo estamos muy acostumbrados a superar dificultades.

Hablaba antes de la sintonía entre administraciones. Parece que entre Xunta y Concello de Vigo la relación sigue sin mejorar. ¿Qué les parece?

Evidentemente, como empresarios, lo que queremos es que nuestras administraciones estén alineadas. Sino lo están, los objetivos de la ciudad son mucho más difíciles de conseguir. Ese es el mensaje que queremos mandar.

¿Es difícil para el Círculo mantener una posición imparcial ante un alejamiento tan grande entre el Concello y la Xunta?

Nosotros somos una institución independiente. Tenemos nuestra opinión en defensa del empresario, que es lo que nos guía.