El PP local hace balance ante la militancia
La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, reunió esta semana a la junta local para dar cuenta a los altos cargos del partido y a la militancia de la actividad que se ha llevado a cabo tanto dentro del partido como en lo que respecta a la ciudad.
