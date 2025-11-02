Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP local hace balance ante la militancia

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, reunió esta semana a la junta local para dar cuenta a los altos cargos del partido y a la militancia de la actividad que se ha llevado a cabo tanto dentro del partido como en lo que respecta a la ciudad.

