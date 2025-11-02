La Navidad contará con un médico adicional en los días de mayor afluencia
El Concello continúa dando nuevos pasos en los preparativos de la próxima Navidad con la contratación de varios servicios clave para garantizar la seguridad y el buen desarrollo de las actividades festivas. Entre las adjudicaciones figura el servicio de ambulancias, que contará con un médico adicional en los días de mayor afluencia, una mejora incluida en la nueva oferta de la empresa concesionaria. Además, el Concello ha adjudicado la asistencia técnica para revisar los espectáculos y las atracciones, con el objetivo de asegurar que todas las instalaciones desmontables estén en perfecto estado.
Caballero también confirmó la adjudicación del servicio de Papá Noel y del Cartero Real, encargados de recoger las cartas de los niños y niñas de la ciudad. «Daremos unas 30.000 monedas de chocolate, un recuerdo que dejan Papá Noel y los Reyes Magos», indicó.
- Mueren tres marineros gallegos en un accidente de tráfico en Namibia
- Desalojan un edificio de Bueu debido a un incendio
- Mexillón de Galicia declara la guerra a los tarugos
- Miles de pacientes tendrán que repetir analíticas por la huelga de técnicos
- Una paciente del falso médico: «Dijo que me lesioné para llamar la atención»
- La Xunta cursa casi 25 multas al mes por incumplir la moratoria del eucalipto
- Muere Mayte Ramírez, propietaria del emblemático comercio La Moda Ideal de Pontevedra
- Una torrencial tromba de agua irrumpe en la costa entre Baiona y A Guarda: 60 l/m2 en una hora