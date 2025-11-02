La Navidad contará con un médico adicional en los días de mayor afluencia

El Concello continúa dando nuevos pasos en los preparativos de la próxima Navidad con la contratación de varios servicios clave para garantizar la seguridad y el buen desarrollo de las actividades festivas. Entre las adjudicaciones figura el servicio de ambulancias, que contará con un médico adicional en los días de mayor afluencia, una mejora incluida en la nueva oferta de la empresa concesionaria. Además, el Concello ha adjudicado la asistencia técnica para revisar los espectáculos y las atracciones, con el objetivo de asegurar que todas las instalaciones desmontables estén en perfecto estado.

Caballero también confirmó la adjudicación del servicio de Papá Noel y del Cartero Real, encargados de recoger las cartas de los niños y niñas de la ciudad. «Daremos unas 30.000 monedas de chocolate, un recuerdo que dejan Papá Noel y los Reyes Magos», indicó.