Porta do Sol se convertió ayer en escenario de Música y palabras para Gaza, un evento artístico y solidario con actuaciones de músicos y poetas como As Darbukas Dacolá, Ari Magritte, Pablo Vila, Eladio Santos, Krunch, GALIOCA (música gallego-brasileira urbana producida por Coke Céspedes), Kaixo y Fillas de Cassandra, dúo gallego que cerró el evento a las 22.30 horas y que fue el que atrajo a un mayor número de personas. El tiempo dio un respiro a última hora de la tarde, y cientos de vigueses acudieron a este festival para mostrar su solidaridad con Gaza y disfrutar de los conciertos sin temor a la lluvia.

Música y poesía en Porta do Sol por Palestina

Fue una jornada dedicada a la expresión artística, la reflexión y el compromiso social, abierta a la participación de toda la ciudadanía. Dentro de las actividades programadas, tamnbién se llevó a cabo una intervención artística en el Sireno de Vigo, donde se han colocado telas con los colores de la bandera palestina. La propuesta es obra de la pintora Mercedes Lence, quien firma esta creación simbólica.

Esta semana Vigo reafirmó su compromiso y solidaridad con Gaza también con la exposición fotográfica Un pueblo en llamas, una muestra enmarcada en el programa Gaza. Entre el horror y la esperanza, impulsado por la ONG Hoy por ti en colaboración con el Concello. La exposición, instalada al lado del Museo MARCO, permanecerá accesible al público hasta el próximo 10 de noviembre.

Además, el pasado jueves y viernes el Auditorio Mar de Vigo continuó acogiendo el ciclo de cine Palestina en pantalla, con documentales y películas que abordan la situación en Gaza desde una perspectiva humana y social. Destacó la proyección del vencedor del Oscar a mejor documental en 2024, No other land.