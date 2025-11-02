Educación deberá adaptar el examen a una opositora con 90% de discapacidad

De las 80 plazas que la Consellería de Educación convocó en las oposiciones al cuerpo de maestros —especialidad de Audición y Lenguaje— de 2024, seis correspondían al turno de discapacidad. A este proceso selectivo concurrió una viguesa de 29 años reconocida con una discapacidad del 90% de tipo física, psíquica y sensorial. Previa celebración del examen, la joven solicitó a la Xunta una adaptación de tiempo y de medios ante las «dificultades» que le impedían hacer el examen al mismo ritmo que los demás aspirantes. En concreto, requirió una grabadora o un programa de reconocimiento de voz así como la ayuda de una persona de apoyo para asistirle durante el examen. Desde Educación solo se le concedió incrementarle un 75% el tiempo para la realización de la prueba escrita y oral, estimación que la joven consideró insuficiente y que volvió a recurrir sin éxito hasta el punto de que no pudo realizar los exámenes.

Condiciones de igualdad

Ahora, tras casi dos años de lucha, los magistrados le han dado la razón. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) obliga a la Consellería de Educación a realizarle de nuevo la primera de las pruebas de oposición con la «adaptación de los medios por parte del tribunal calificador a la concreta discapacidad de la recurrente». Eso es, no solo ampliarle el tiempo para la realización del examen, sino también concederle el uso del programa de reconocimiento de voz o en su defecto una grabadora y el apoyo de una tercera persona para ciertos momentos a lo largo de todo el proceso. «Las limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales de la recurrente evidencian que la adaptación de tiempo no es suficiente para que la actora pueda realizar las pruebas de la fase de oposición del proceso selectivo en condiciones de igualdad», dicen los jueces.

La joven tuvo que presentar varios informes por parte de especialistas del Sergas, Cogami (Confederación Gallega de Personas con Discapacidad) y de Neurem (centro de neurorrehabilitación) para justificar la necesidad de dichas ayudas técnicas y medidas de apoyo necesarias, todo ello para poder acceder «con las mismas oportunidades y condiciones al examen que el resto de sus compañeros».

Importantes secuelas

Estos profesionales ahondaron en las «importantes secuelas» que presentaba la opositora; entre las que destacaba la disartria, que da lugar a una dificultad para articular palabras, y la tetraparesia, una afección que causa debilidad muscular en las cuatro extremidades con una «acusada» limitación de la movilidad. A mayores, desde Cogami se incidía en que «la actora tenía afectados componentes de integración sensorial, habilidades neuromusculares y motoras, concluyendo en que el daño neurológico que la recurrente presenta repercute directamente en tareas que impliquen destreza y motricidad fina, tales como la escritura, dibujo, trazado tecleado, recorte, tareas de autocuidado personal, etc., en las que se reduce la velocidad de ejecución, así como la precisión de los movimientos, requiriendo mayor tiempo para la ejecución de dichas tareas, así como productos de apoyo y/o adaptaciones que faciliten su participación en las actividades descritas».

Pese a todas estas consideraciones, la Consellería de Educación estimó, por dos veces, «suficiente» la ampliación del tiempo para realizar el examen —que pasaba de una hora a una hora y 45 minutos— garantizando así que dicha adaptación ya la ponía en condiciones de igualdad con respecto a los restantes participantes.

Repetirle el examen de oposición

No lo vieron así los magistrados del TSXG, que sostienen el incremento del tiempo como «totalmente insuficiente» para cumplir con dicho principio de igualdad de oportunidades que exige la normativa en la materia. De modo que ordena a la Xunta a retrotraer las actuaciones hasta el momento de realización de la primera prueba de la oposición adaptándole los medios y manteniéndoselos en las restantes fases del proceso.

Es más, uno de los informes que apremió el Alto Tribunal gallego fue el de la terapeuta ocupacional que se entrevistó con la opositora y suscribió que «no se concibe que no se le permita el derecho de hacer uso de su propia independencia para desempeñar una profesión que le apasiona y en la cual aportar mucho a la sociedad».