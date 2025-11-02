«Es un disco muy global, una idea muy radical hoy en día»

El dúo coruñés Escuchando Elefantes, formado por Silvia Rábade y Carlos Tajes, acaba de publicar «Momento», su nuevo disco, que los vigueses podrán conocer el próximo 7 de noviembre en la Sala MasterClub.

El disco se define como un «precioso viaje emocional». ¿Por qué?

Es un viaje emocional y muy interno en el que se repite el tema de la despedida, ese momento previo, esa suspensión en el aire antes de que salte todo. Esa casi despedida es lo que hace que esté tan cargado de emoción, de estar muy agradecidos por todo lo que ha pasado.

Hay despedidas de todo tipo y a todas horas, es algo inherente al ser humano.

Se trata desde los diferentes ángulos, una muerte, una muerte interna, una salida de una relación tóxica. Se puede vincular con un montón de cosas, las hay dulces, amargas. Todos sabemos que vamos a morir, es nuestra constante, pero también podemos revivir muchas veces y por eso «Momento» es agridulce.

¿Hay continuidad en lo que venían haciendo o es un giro?

No sé si es un giro o un cierre de ciclo y una vuelta a empezar. Nuestro primer disco fue muy intimista y este también lo es porque tiene mucho ritmo. Seguimos teniendo mucha fuerza, pero también introspección. Creo que es uno de los discos que mejor me representa, uno idóneo para poner cuando te vas de viaje. Es muy global, no canciones sueltas y es una idea muy radical hoy en día porque desde hace unos años prima el concepto single, single, single y ya.

¿Habrán madurado también en todos estos años?

Ser artista es como cuando pones un plátano en medio de la fruta, todo madura mucho más rápido y, además, en nuestro caso nos han pasado muchas cosas buenas, aunque también desgracias que nos han hecho aprender y madurar para llegar donde estamos. Aunque no estoy en un muy buen momento emocional, soy muy optimista y positiva de base. Aunque la música sea melancólica, tiene mucha carga de esperanza. Todas las desgracias nos han hecho tener esa resiliencia, nos hemos hecho como el hombre de hojalata, pero seguimos teniendo nuestro corazón.

¿Por qué Vigo entre los lugares escogidos para su gira?

Vigo no puede faltar y eso que somos de A Coruña. Nos sentimos muy vigueses y muy gallegos, estamos orgullosos de nuestra tierra. Vigo ha sido la ciudad que nos vio nacer musicalmente porque nos abrió los ojos a que otras ciudades podían interesarse en nuestra música. La primera vez que tocamos, llenamos la sala y vimos que había algo, nos quieren de una forma especial y eso es lo mejor que te puede pasar.

Muchos los recuerdan por sus conciertos en Príncipe en la calle. ¿Queda algo de eso?

Queda, queda. Todo lo pasado forma tu presente. Nosotros somos muy celtas, tenemos esa alma callejera muy integrada que nos dio haber vivido en Irlanda, esa de llevar la música allí donde estés y la calle es eso, por eso no hemos dejado de hacerlo e intentamos hacerlo de vez en cuando porque nos gusta, la música debe ser accesible y te ayuda a no aislarte, a mantener los pies en la tierra y fomentar cercanía, ese factor sorpresa.

¿El concierto se centrará en el nuevo disco o habrá espacio para más?

Los hits tienen que estar. Del nuevo disco hemos metido unas cuantas canciones pero no nos centramos solo en él. Lo que te precede no se puede olvidar, sería no honrar el camino que hemos hecho. Tenemos una playlist muy variada, así que en función del mood de la gente, de lo que prefieran iremos también viendo.