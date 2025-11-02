Cirugía pediátrica empieza a usar el Da Vinci este año y ‘Otorrino’ renuncia por ahora

Hace cuatro años que la cirugía robótica aterrizó en el sanidad pública viguesa y los servicios que se pueden beneficiar de los avances que ofrece la acogieron con interés y entusiasmo. De hecho, el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) es el gallego que más partido saca al más conocido de estos sistemas robóticos, el Da Vinci Xi. Comenzó Urología, en julio de 2021. Le siguió Cirugía General y Digestiva, en octubre del mismo año; Cirugía Torácica, en diciembre; y Ginecología, en enero de 2022. Anunciaron que el siguiente sería Otorrinolaringología, pero no fraguó y, con la nueva jefatura, el servicio renuncia a usarlo, por el momento. Donde sí darán el paso antes de que acabe el año es en Cirugía Pediátrica.

Su jefa, la doctora Margarita Montero, explica que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha puesto en marcha la capacitación de dos cirujanos pediátricos por cada uno de los complejos gallegos de tercer nivel —Vigo, A Coruña y Santiago— para emplear el Da Vinci en intervenciones con niños. En el Álvaro Cunqueiro se están preparando los doctores Sánchez Abuín y Prada Arias. Superado ya el aprendizaje teórico, están iniciando la parte práctica y, cuando concluya, comenzarán a operar. Prevén que sea este año.

La doctora explica que empezarán con casos muy concretos: afecciones complejas que requieren cirugías de larga duración. Por ejemplo, intervenciones del reflujo gastroesofágico, lesiones en el bazo, operaciones torácicas, urológicas o del riñón.

Margarita Montero, jefa de Cirugía Pediátrica del Chuvi «Permite acceder a zonas más escondidas, reduce el dolor y el tiempo de recuperación del paciente»

Inicialmente, operarán con robot cada quince días, pero con el tiempo esperan hacerlo cada semana. La doctora Montero destaca que permite acceder a zonas anatómicas más escondidas con «más visión, más precisión y más control», con lo que «se reduce el dolor y el tiempo de recuperación» del paciente.

En Otorrinolaringología, por el momento, aparcan los planes para usar el Da Vinci. Su nuevo jefe de servicio, el doctor Mario Fernández Fernández, cuenta que está vinculado a la cirugía robótica desde 1999 y destaca que «funciona muy bien» en especialidades como Urología, pero sostiene que en Otorrinolaringología todavía no hay resultados que demuestren que aporta más ventajas que otros métodos menos costosos. «No estoy en contra, pero hay que hacerlo de forma ordenada», sostiene y recuerda que «es un recurso muy caro». «Lo realmente importante es acercarnos al cien por cien de curaciones», resalta.

Mario Fernández Fernández, jefe de Otorrinolaringología del Chuvi «Quiero que Vigo sea el centro mundial de la cirugía endoscópica transoral ultrasónica»

El doctor Fernández Fernández diseñó una técnica en 2015 llamada cirugía endoscópica transoral ultrasónica (TOUSS) que se emplea, principalmente, en casos oncológicos. El Chuvi deberá adquirir el material, pero estima que no supera los 80.000 euros. Opera a través de la boca con un endoscopio 3D y un bisturí ultrasónico. Cuenta el otorrino que solo hay un 5% de todo el proceso que sí se beneficiaría de una robotización, pero señala que para esta tarea concreta se puede usar un pequeño aparato y no una gran plataforma. También defiende la ventaja de usar sistemas robóticos específicos de cada área anatómica, en vez del mismo para todas las especialidades. Ya usó esta técnica en el Hospital Gregorio Marañón (Madrid) y ahora quiere convertir a Vigo en el «centro mundial».

El doctor Fernández en una cirugía / FdV

Datos

El Chuvi estrenó el Da Vinci que costó 1,9 millones de euros— el 20 de julio de 2021, con una operación urológica. Desde entonces y hasta el pasado 20 de octubre, ha realizado 2.367. Ese primer año intervino 72 y ahora ya ronda las 700 anuales —un 2% de todas las programadas—.

No todas son con el Da Vinci. Desde finales de 2023, Traumatología también realiza operaciones asistidas por un robot llamado Mako, que costó 1,4 millones de euros. El año pasado realizó 125 y este año van 103. Son algo menos de una quinta parte de todas las intervenciones robóticas del complejo. El servicio que más hace es Urología —en torno al 38%—, seguido por Cirugía General y Digestiva —27%—.

Cuando Sanidade decidió incorporar robots hizo una apuesta por la igualdad de acceso y compró un Da Vinci para cada área. El Chuvi es el complejo que más rendimiento obtiene de él. En los primeros tres años, hizo más de una cuarta parte de todas las cirugías realizadas con los siete de la red pública gallega. Hace tiempo que los profesionales vigueses piden un segundo Da Vinci.