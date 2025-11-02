El Ayuntamiento adjudica por 47,5 millones el SAF hasta 2028

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció la contratación del servicio de ayuda en el hogar (SAF) para el período 2025-2028, con un presupuesto total de 47,5 millones de euros, equivalente a 15,5 millones anuales, una cifra que se incrementará en 4,5 millones cada año.

Caballero subrayó que este servicio, dirigido principalmente a mujeres mayores, incluye atención domiciliaria, pedicura y peluquería. Recordó además que, aunque la competencia corresponde a la Xunta de Galicia, el Concello asume la mitad del coste junto con el Gobierno de España. «Debería financiarlo totalmente la Xunta, porque así lo marca la ley, pero nosotros lo hacemos porque queremos atender a tantas y tantas personas que lo necesitan», afirmó el alcalde, destacando la calidad del servicio que se presta en la ciudad.