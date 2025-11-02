Peinador despide su avión «boutique»

2025 está siendo un año de despedidas en el aeropuerto de Vigo para destinos, aerolíneas... y también aviones. Y es que entre el casi centenar de modelos que aterrizan y despegan en su renovada pista cada año hay uno que brillaba con luz propia y ya no lo hará: el CRJ-200. Air Nostrum jubiló definitivamente esta aeronave el pasado viernes 24 de octubre, poniendo así punto y final a una histórica relación de casi tres décadas.

El modelo fabricado por la canadiense Bombardier fue el primer reactor de la compañía valenciana, que llegó a tener 48 en su flota desde la incorporación del primero en 1997. En total, casi un millón de horas de vuelo y 27 millones de pasajeros transportados, de los que en Peinador fueron, solamente desde 2004, 484.854 viajeros en 15.052 vuelos según los datos de Aena. La inmensa mayoría, salvo algunos chárter de compañías como Vistajet, a cargo de Air Nostrum.

Con apenas 26,77 metros de longitud y 21,21 metros de envergadura, este pequeño «autobús aéreo» de medio centenar de plazas se convirtió en la opción idónea para las rutas de corto radio de principios de siglo. Bilbao, Valencia, Alicante o Sevilla eran sus conexiones estrella con varias frecuencias al día, permitiendo a los viajeros de negocios ir y volver en una misma jornada sin escalas. En aquel entonces volaba a Barcelona antes de la creación de Vueling tuvo al CRJ200 como protagonista, dejándose ver también en destinos como París-Charles de Gaulle o Bruselas. También otras más efímeras, como Zaragoza unos meses en 2008.

Viajeros en un CRJ200 desembarcan en Peinador en 2005 / José Lores

Sin embargo, la aviación cambió y su nicho de mercado quedó atrás. La propagación de las low cost restó competitividad a este producto «boutique», casi más cercano a un jet privado que a un vuelo comercial. Con aeronaves más grandes, eficientes y menores costes, la mayoría de estas rutas fueron canceladas, pasando de 77.330 viajeros en 2005 a 44.309 en 2010 y 9.289 en 20215. Las operaciones siguieron idéntico camino, ya que de rozar las 2.000 hasta inicios de la década pasada a apenas unos centenares al ser sustituidos por otros aviones. En los últimos años solamente se le ha visto en la ruta a Bilbao, donde operó las últimas conexiones de la histórica conexión cancelada en 2023. En los primeros nueve meses de este ejercicio apenas contabilizó 1.151 usuarios en 52 vuelos.

Rarezas aeronáuticas

Este avión se trata del segundo modelo más pequeño de la familia Canadair Regional Jet (CRJ), que seguirá presente en Peinador con el más grande de la misma. El CRJ1000, pese a ser una rareza a nivel mundial con apenas cuarenta modelos en servicio, es uno de los más habituales en Vigo. En lo que va de año suma 1.134 operaciones entre las rutas estacionales de Air Nostrum, los vuelos franquiciados a Madrid o los chárter para los equipos de La Liga, incluido el Celta.

En su despedida del pasado viernes la compañía hizo un «pequeño homenaje» brindando con cava en los ocho vuelos entre Santiago de Compostela y Bilbao. Entre los pasajeros, algunos habituales «emocionados» por despedir a una aeronave que difícilmente se puede probar a nivel mundial. Rusia, Nepal, Honduras o Zambia son los pocos países donde el avión de fabricación canadiense sigue volando de forma regular para rutas regionales.

En España hasta este invierno cubría destinos como el citado entre Lavacolla y Loiu, pero también las conexiones de Madrid a Logroño, Castellón, Badajoz y Estrasburgo. Estas rutas serán cubiertas por los turbohélices ATR72-600 (72 plazas) y los ya citados CRJ1000, ambos con una edad media de alrededor de 10 años, por lo que aún les quedan horas de vuelo por delante.