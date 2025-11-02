El aeropuerto de Oporto rebasa los 16,5 millones de pasajeros en el último año

La brecha estadística —que no física— entre Galicia y el norte de Portugal sigue aumentando en lo que al tráfico aéreo se refiere. Mientras los tres aeropuertos gallegos continúan su sangría de rutas o destinos y claman por una coordinación sin tener en cuenta que el mundo no se acaba en el río Miño, Oporto sigue batiendo récords en la misma materia.

El Francisco Sá Carneiro acumula en los últimos doce meses un total de 16,64 millones de pasajeros, rebasando ampliamente los 15,93 logrados durante todo 2024. La terminal lusa cerrará el año en casi 17 millones de usuarios que supondrían triplicar la suma de Vigo, Santiago y A Coruña donde hasta ahora el «rolling year» —la suma móvil de los últimos doce meses— es de 5.669.137 viajeros. Y las previsiones apuntan a una caída continua hasta casi verano.

Por el momento el aeródromo de Pedras Rubras sigue lejos de encontrar su techo en lo que a demanda se refiere. Según los datos de Vinci, la compañía francesa encargada de su gestión, en septiembre anotó 1,632 millones de pasajeros (+7,8%) hasta rozar los 13 en los primeros nueve meses del año. En comparación, los de Peinador, Lavacolla y Alvedro acumulan en esos tres trimestres 4.297.839 (-5,86%) debido a los recortes de Ryanair, el efecto del AVE o la supresión de rutas.

Destinos de Ryanair desde el aeropuerto de Oporto / Flightconnections

Precisamente la compañía irlandesa es el principal pilar de un crecimiento que espera mantener en los próximos años. En julio anunció la construcción de un nuevo hangar para sus doce aviones basados y en la actualidad opera 75 destinos, el doble que su principal rival. De esta forma en Portugal se aprovecha de bonificaciones en un aeropuerto saturado mientras en España se queja del aumento de 65 céntimos en las tasas en los secundarios como los gallegos

En las últimas semanas el principal «brote verde» en ellos fue el anuncio de la ruta entre Santiago y Nueva York por parte de United, que conectará su base de Newark tres veces por semana el próximo verano. El tirón del turista norteamericano en el Camino de Santiago parece garantizar el éxito de la ruta, que se operará con aviones de 182 plazas. Mientras tanto, desde Sá Carneiro se alcanzarán los cuatro vuelos diarios en su «puente aéreo» con la Gran Manzana, su principal destino intercontinental y que este año rozará los 300.000 viajeros.

A él se suman los de Boston, Montreal y Toronto en Norteamérica, São Paulo, Campinhas, Río de Janeiro y Recife en Brasil, Tánger, Casablanca, Marrakech, Agadir, Luanda y Adís Abeba en África, Estambul, Esmirna y Tel Aviv en Asia y prácticamente todas las principales terminales europeas, convirtiéndolo así en la principal baza de empresarios, turistas o el celtismo para viajar por el viejo continente.

Límite de capacidad

Este crecimiento ha hecho que la patronal turística del norte luso pida que se inicien los trámites para una nueva ampliación de la terminal, cuyo aforo previsto desde las obras de hace un lustro es de unos 20 millones de usuarios anuales. Actualmente la capacidad de la pista es de 32 movimientos por hora, aunque el tamaño de la terminal lo reduce a 24. Esto ha provocado que en varias franjas horarias no haya «slots» disponibles para las aerolíneas, por lo que el crecimiento de los últimos meses se nutre de mejores ocupaciones y la utilización de aviones más grandes.

«Que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en el de Lisboa, el aeropuerto de Oporto tiene la gran ventaja de poder recibir hasta 40 millones de viajeros anuales sin tener que cambiar de localización», aseguró el presidente de la Associação de Turismo do Porto e Norte, Luís Pedro Martíns en enero. Por su parte, Easyjet (que opera 30 destinos) anunció que no aumentaría la oferta como mínimo hasta 2027 ante las limitaciones para puertas de embarque, posiciones para los aviones y espacio para los usuarios en la propia terminal.

En cuanto a las posibilidades de captar nuevos viajeros desde Galicia, el AVE directo entre Vigo y Sá Carneiro en menos de una hora no se espera, como mínimo hasta el 2040.