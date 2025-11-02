70 matriculados en los nuevos cursos organizados en Cetmar

El centro de formación A Aixola, gestionado por el Cetmar, ha iniciado un nuevo ciclo de cursos que se desarrollarán hasta el mes de diciembre con unos setenta matriculados. Todos los cursos son gratuitos y uno de los más relevantes es el que conduce a la obtención del certificado de profesionalidad en la confección y el mantenimiento de artes y aparejos de pesca. Se trata de un certificado que responde a la demanda de las asociaciones de rederas.