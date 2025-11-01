Vigo llena los cementerios por los que viven en nuestra memoria

Los cementerios municipales recibieron ayer la visita de miles de personas con motivo de la celebración del día de Todos los Santos, donde además se sucedieron las ofrendas, ramos de flores, rezos y recuerdos por los que ya no están. Desde bien entrada la mañana, los pasillos de estos camposantos se fueron llenando de vecinos que quisieron rendir homenaje y recuerdo a sus familiares y conocidos en un día de especial significado. Los horarios de los cementerios de Beade, Bembrive, Cabral, Candeán, Lavadores, Pereiró, Teis y Zamáns permanecieron abiertos de forma ininterrumpida entre las 9 y las 18:30 horas tanto hoy como lo harán mañana y el lunes para facilitar el acceso a todos los vecinos.

Sin duda, uno de los más concurridos ha sido el recinto de Pereiró, que ya desde primera hora de la mañana amanecía perfectamente engalanado tras el trabajo de muchas familias que durante los días previos limpiaron, adecentaron y engalanaron con ramos, velas y algún que otro recuerdo especial, las tumbas y lápidas de sus seres queridos.

También en este camposanto, el Concello habilitó una exposición temática con cuatro cubos con imágenes que evocan figuras destacadas de la cultura gallega y viguesa en ámbitos como el cine, las artes plásticas, la literatura, la arquitectura y la escultura.

Las flores, centros y coronas fueron grandes protagonistas de la jornada; en manos de familiares y rodeados de anécdotas que los recordasen, depositaban con mimo estos ramos en las tumbas de sus antepasados. Todavía había muchos vigueses que se afanaban ayer en la limpieza de estos nichos.

Hasta el cementerio de Pereiró también se acercó el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que realizó un recorrido por el recinto religioso acompañado por los ediles de la corporación municipal Ángel Rivas y Nuria Rodríguez.

Otro de los puntos que también atrajo las visitas, para el desconocimiento de muchos, fue el Xardín de la Memoria Histórica, un antiguo cementerio civil donde se enterraban a todos aquellos que no profesaban la religión católica.

La espectacularidad de este espacio trasciende más allá de la jornada de Todos los Santos, en especial por las personalidad que en él descansan. Y es que Pereiró guarda la historia y pasado de la ciudad de Vigo como si de un libro se tratase con grandes nombres como el de Concepción Arenal, Ángel de Lema y Marina, José Policarpo Sanz, Sanjurjo Badía, José García Barbón, Bernardo González del Valle, más conocido como Cachamuíña –héroe de la Reconquista– o Bernardo Alfageme.

Os Ninguéns recuerda a los fallecidos sin hogar

Emotivo acto de Os Ninguéns. / FDV

Como todos los años, el colectivo social Os Ninguéns rindió homenaje a los fallecidos sin hogar o en condiciones de pobreza, enterrados en Pereiró.