Urbanismo inicia la compra de pisos para alquiler

El Concello de Vigo activa sus mecanismos para resolver la crisis residencial de la ciudad. El alcalde, Abel Caballero, explicó que se están «iniciando los procesos y expedientes para adquirir viviendas del mercado libre que se puedan incrementar al parque público de viviendas de alquiler», una medida incluida en la modificación presupuestaria aprobada el 11 de julio.

La medida cuenta con un presupuesto de 2,5 millones de euros, pero solamente se podrá emplear para aquellas con un precio máximo de 180.000 euros. Los particulares interesados en participar en este programa podrán acudir a la Xerencia de Urbanismo hasta el 31 de diciembre de 2026 para realizar su oferta, aunque esta luego deberá ser tasada por los técnicos.

Según el portal inmobiliario de Idealista, actualmente en la ciudad hay 239 pisos o viviendas de diferente tipo a la venta por ese importe o menos, muchos e ellos en un estado semirruinoso. Pero esa cifra quedará reducida si tenemos en cuenta la limitación de precio, por lo que en esta fase no habrá más de 15 nuevas residencias en el parque público de viviendas.

Este hecho ha sido muy criticado por el portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas. «Que en una ciudad con más de 7.100 personas registradas como demandantes de vivienda protegida la gran medida del gobierno de Caballero sea un programa para adquirir apenas 13 viviendas es reírse de la gente», argumentó. Al mismo tiempo apuntó que en en el borrador de los pliegos establecen como superficie mínima los 40 metros cuadrados, aunque permitirán estudios de incluso 25. «La solución de Caballero al gravísimo problema de vivienda es ofrecer unos pocos pisos que van a tener menos tamaño que su despacho en el Concello», ironizó el edil.

El regidor olívico también informó de la aprobación el martes en la Xerencia de Urbanismo del convenio para la creación del Observatorio da Vivenda en Vigo. Este organismo anunciado en abril tendrá como objetivos el diagnóstico del mercado de la vivienda, monitorizar su evolución, ofrecer medidas de corrección y conocer la situación del 'stock' de vivienda en la urbe.

El convenio tiene un presupuesto de 45.000 euros anuales en los aportados por el propio Concello y estará compuesta por cuatro miembros: dos profesores universitarios y dos administrativos municipales. Según detalló el regidor, «explicarán, contestarán e publicarán periódicamente toda esta información», calificando de «excepcional» el documento que servirá para guiar las futuras líneas de acción. En las medidas anunciadas en julio destacan la creación de la empresa EM Vigo (4,5 millones), la adquisición de viviendas vacías (2,5 millones), la expropiación de los terrenos de Afamsa para la construcción de 200 viviendas en Santa Cristina (3 millones).