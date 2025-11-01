Los rectores no avanzan en Medicina y seguirán con las reuniones

Sin avances. Así se cerró ayer la reunión telemática para la descentralización del grado de Medicina que mantuvieron los rectores de las tres universidades gallegas y a la que se habrían unido los conselleiros de Sanidade y Educación, Antonio Gómez Caamaño y Román Rodríguez, según fuentes conocedoras de las negociaciones, que avanzan otro encuentro la próxima semana.

«Non haberá declaracións ata o final do proceso negociador, agás que academos outro consenso», señaló el rector de la Universidad de Vigo (UVigo), Manuel Reigosa, coincidiendo con representantes de las otras dos universidades en el acuerdo de no pronunciarse.

Eso sí, la Universidad de Santiago de Compostela (USC) ha anunciado que la próxima semana convocará una rueda de prensa «para dar conta do proceso e dos pasos a seguir pola USC».

Sanidade

En una visita en Lugo, el conselleiro de Sanidade recordó que la «proposición» de la Xunta «es la misma desde el principio»: la «descentralizaciónde Medicina en Vigo y A Coruña en el cuarto, quinto y sexto curso». «Y a trabajar bajo ese parámetro», agregó Gómez Caamaño.

«Hay que dejarse de localismos e intereses personales. Centrarse en lo realmente importante, que los alumnos de Medicina tengan la mejor formación posible, aprovechando toda la infraestructura que tenemos, excelente», señaló. Sobre la posibilidad de que no haya acuerdo, dijo: «Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente».

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el jueves, apeló a un consenso en el grupo de trabajo que se había designado para estas negociaciones, por lo que se espera que se vuelva a convocar próximamente. Desde verano, el diálogo había pasado a manos de los rectores.