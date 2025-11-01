Los rectores no avanzan en Medicina y seguirán con las reuniones
El conselleiro Sanidade pide «dejarse de localismos y de intereses personales»
A. B.
Sin avances. Así se cerró ayer la reunión telemática para la descentralización del grado de Medicina que mantuvieron los rectores de las tres universidades gallegas y a la que se habrían unido los conselleiros de Sanidade y Educación, Antonio Gómez Caamaño y Román Rodríguez, según fuentes conocedoras de las negociaciones, que avanzan otro encuentro la próxima semana.
«Non haberá declaracións ata o final do proceso negociador, agás que academos outro consenso», señaló el rector de la Universidad de Vigo (UVigo), Manuel Reigosa, coincidiendo con representantes de las otras dos universidades en el acuerdo de no pronunciarse.
Eso sí, la Universidad de Santiago de Compostela (USC) ha anunciado que la próxima semana convocará una rueda de prensa «para dar conta do proceso e dos pasos a seguir pola USC».
Sanidade
En una visita en Lugo, el conselleiro de Sanidade recordó que la «proposición» de la Xunta «es la misma desde el principio»: la «descentralizaciónde Medicina en Vigo y A Coruña en el cuarto, quinto y sexto curso». «Y a trabajar bajo ese parámetro», agregó Gómez Caamaño.
«Hay que dejarse de localismos e intereses personales. Centrarse en lo realmente importante, que los alumnos de Medicina tengan la mejor formación posible, aprovechando toda la infraestructura que tenemos, excelente», señaló. Sobre la posibilidad de que no haya acuerdo, dijo: «Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente».
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el jueves, apeló a un consenso en el grupo de trabajo que se había designado para estas negociaciones, por lo que se espera que se vuelva a convocar próximamente. Desde verano, el diálogo había pasado a manos de los rectores.
- Hallan un cuerpo colgado de un árbol frente a la Diputación de Pontevedra
- Condenan por intrusismo a un falso médico que atendió 9 días en Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro
- «Ya vale de señalar a Franco como un criminal de guerra o un santo»
- Viviendas de protección de Navia se convierten en narcopisos
- Mueren tres marineros gallegos en un accidente de tráfico en Namibia
- Mexillón de Galicia declara la guerra a los tarugos
- Una paciente del falso médico: «Dijo que me lesioné para llamar la atención»
- La Xunta cursa casi 25 multas al mes por incumplir la moratoria del eucalipto