El Programa de Mayores de la UVigo logra su récord con 632 matriculados

El Programa de Mayores de la UVigo (PUM) alcanza este curso su récord histórico de matriculación con 632 estudiantes. Una cifra que incluso supera las registradas antes de la pandemia, cuando se rozaban los 600 alumnos.

Los estudiantes mayores de 55 años se dividen en dos ciclos, intensivo e integrado, reconocidos ambos con un título propio de la institución. La edad media de los alumnos sénior matriculados en los tres campus es de 69 años y casi el 65%, 409 de los 632, son mujeres.

«Eu creo que este aumento débese a que hoxe en día a calquera idade se é novo, a xente segue activa, con ganas de aprender e de facer cousas novas. Creo que ser novo non depende tanto dos anos como da actitude», señala en el diario digital de la UVigo Natalia Caparrini, vicerrectora de Estudiantado y Emprendimiento.

También recuerda que la LOSU promueve e incentiva la formación a lo largo de toda la vida «e impulsa que as universidades non só oferten títulos oficiais, senón programas propios que están pensados para que calquera poida seguir aprendendo e a calquera idade».

El campus de Vigo registra el mayor número de alumnos sénior, un total de 313 (290 en el ciclo intensivo y 23 en el integrado), seguido del de Ourense, con 163 (148 y 15), y el de Pontevedra, con 145 y 11 inscritos en cada una de las modalidades.