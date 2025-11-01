Procesan a un testigo de Jehová por agresiones sexuales a dos niñas de15

El juzgado de Instrucción nº8 de Vigo ha dictado un auto de procesamiento contra un miembro de la congregación religiosa de los Testigos de Jehová por presuntas agresiones sexuales a dos niñas de 15 años. La causa acaba de ser derivada a la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, a la espera de que el Ministerio Fiscal, acusación particular y defensa presenten sus respectivos escritos de calificación provisionales. El hombre, de 62 años, negó los hechos durante su declaración judicial.

Los episodios denunciados se remontan a principios de 2024 cuando el denunciado «se granjeó» la confianza de una de las menores con la que coincidía en dicha organización religiosa de la que era miembro, llegando ésta a ayudarlo con los repartos de su negocio. Según el juez, el sexagenario le habría hecho múltiples regalos como «perfumes, peluches, bolsos, maquillaje» e incluso «un teléfono móvil» con el fin después de proponerle mantener relaciones sexuales, llegando a besarla «en varias ocasiones» y también a realizarle tocamientos.

Siempre según se recoge en este auto de procesamiento, llegó a ir con la adolescente a dos moteles del área de Vigo en fechas próximas con la «finalidad» de mantener relaciones sexuales con ella. Fue ya a mediados de abril cuando el procesado llevó a la menor a un centro comercial de la ciudad para regalarle un tratamiento de uñas, siendo acompañada por la segunda víctima, también de 15 años. Los tres, tal y como se recoge en el auto, bajaron al aparcamiento donde el sexagenario les habría propuesto «hacer un trío a cambio de dinero», llegando a practicar alguna acción sexual con una de las menores.

Tan solo dos días después, el testigo de Jehová fue a visitar a la otra niña al Hospital Álvaro Cunqueiro donde ésta se encontraba, supuestamente bajando «a una zona apartada del aparcamiento» donde llegó a besarla y realizar actos sexuales a cambio de «30 euros».

El juzgado apoya este auto de procesamiento en una serie de pruebas que «corroborarían» las respectivas declaraciones de las denunciantes. Concretamente, se trata de la grabación de las cámaras de seguridad de dicho centro comercial y también del hospital público vigués. A mayores, el magistrado de Vigo también fundamentó la decisión de procesar a este Testigo de Jehová a raíz de los registros de los moteles a los que las menores dicen haber acudido con el investigado así como los «pantallazos» de las conversaciones entre el denunciado y las menores a través de Whatsapp.

El hombre, según ha podido saber este periódico, ha negado los hechos durante su citación como investigado ante el juzgado instructor. Entre la prueba documental aportada por su defensa figura un informe que mostraría una supuesta extorsión por parte de las menores al hombre para retirar o no llegar a presentar la denuncia.

También se solicitó por parte de la representación letrada del investigado una recusación ante una de las magistradas de la Audiencia que, en caso de llegar a juicio, juzgaría el caso por supuesta imparcialidad, si bien esta petición fue desestimada así como la práctica de otras diligencias de investigación que los jueces consideraron «innecesaria» porque hace referencia a otro procedimiento y, por lo tanto, a otros hechos que no están relacionados con el presente.