La presidenta de la Fundación Kennedy visita Galicia por primera vez

La presidenta de la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights, Kerry Kennedy, realizará su primera visita institucional a Galicia los próximos 3 y 4 de noviembre invitada por Afundación. Durante su estancia, será distinguida con el título de profesora honoris causa de la Facultad de Administración de Empresas y Derecho en una ceremonia solemne que tendrá lugar en el Auditorio Abanca de Santiago de Compostela

Su visita forma parte del protocolo de colaboración entre la fundación que custodia el legado de su padre, Afundación y la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE).