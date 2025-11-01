La presidenta de la Fundación Kennedy visita Galicia por primera vez
Invitada por Afundación, será investida «honoris causa» por la UIE
La presidenta de la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights, Kerry Kennedy, realizará su primera visita institucional a Galicia los próximos 3 y 4 de noviembre invitada por Afundación. Durante su estancia, será distinguida con el título de profesora honoris causa de la Facultad de Administración de Empresas y Derecho en una ceremonia solemne que tendrá lugar en el Auditorio Abanca de Santiago de Compostela
Su visita forma parte del protocolo de colaboración entre la fundación que custodia el legado de su padre, Afundación y la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE).
- Hallan un cuerpo colgado de un árbol frente a la Diputación de Pontevedra
- Condenan por intrusismo a un falso médico que atendió 9 días en Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro
- «Ya vale de señalar a Franco como un criminal de guerra o un santo»
- Viviendas de protección de Navia se convierten en narcopisos
- Mueren tres marineros gallegos en un accidente de tráfico en Namibia
- Mexillón de Galicia declara la guerra a los tarugos
- Una paciente del falso médico: «Dijo que me lesioné para llamar la atención»
- La Xunta cursa casi 25 multas al mes por incumplir la moratoria del eucalipto