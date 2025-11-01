La Policía desarticula un grupo criminal que movió 15 kilos de droga

Agentes de la Policía Nacional desarticularon una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en Vigo y Nigrán, además de intervenir 15 kilogramos de sustancia estupefaciente. Se practicaron tres detenciones, entre ellas, la del presunto cabecilla.

La trama se dedicaba a la distribución de importantes cantidades de cocaína y marihuana a distintos puntos de Galicia y el norte de Portugal. Durante el operativo fueron arrestados tres de sus integrantes, siendo uno de ellos el cabecilla de la trama, y se llevaron a cabo dos registros –uno en Vigo y otro en Nigrán– en los que se incautaron de más de 10 kilogramos de marihuana preparada para su consumo, cuatro kilogramos de cocaína, más de 7.000 euros en efectivo, tres vehículos de alta gama y máquinas de contar dinero, entre otros efectos.