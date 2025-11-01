Piden iniciar el encendido del árbol de Porta do Sol con la bandera palestina

La Plataforma Cívica de Vigo pro Palestina propone al Concello una acción simbólica de solidaridad para que el encendido del árbol de Navidad de Porta do Sol se inicie este año con la proyección de la bandera palestina acompañada del mensaje «Paz xusta para Palestina». Su presidente, Emilio Fernández Zunzunegui, defiende que no se trata de una iniciativa partidaria ni excluyente, sino que representa «un clamor transversal» de la ciudadanía viguesa e internacional contra el genocidio.