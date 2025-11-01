Uno de los eventos más multitudinarios de la Navidad viguesa ya tiene fecha. Moto Club Galicia ha anunciado que la Papanoelada motera se celebrará el sábado 20 de diciembre. El encuentro de los participantes será a las 14 horas y la 15ª edición partirá a las 16 h para realizar un recorrido cuyos detalles todavía están por desvelar.