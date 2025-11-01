Las obras en el campo de Samil empezarán en diciembre

Las obras en el campo de Samil empezarán en un mes, despuésde que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vigo aprobara la contratación para la nueva cubierta de la bancada y para la renovación del césped.

Las dos actuaciones suponen una inversión de 721.000 euros. El mayor coste será para el cambio del césped: 590.000 euros. Mientras la nueva cubierta del estadio de fútbol supone un gasto de 131.000 euros.