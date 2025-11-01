Meniños alerta de que uno de cada cuatro niños sufre acoso escolar
La Fundación señala que las redes sociales han «ampliado el escenario» las 24 horas del día, incluso dentro de los propios hogares
Uno de cada cuatro niños y niñas en España ha sufrido bullying en su centro escolar. Esta cifra, que representa al 25% del alumnado, significa que en cada aula hay entre cinco y siete niños y niñas que han experimentado o están experimentando acoso escolar, una forma de violencia que deja huellas profundas en su desarrollo emocional, social y académico.
La Fundación Meniños, a través de su iniciativa «Tenemos que estar a la altura» pone el foco en esta realidad que, aunque ocurre a plena luz del día en patios y pasillos, permanece invisible para los adultos.
«El acoso escolar no termina cuando suena la campana», explica Verónica Rivadulla, directora de Fundación: «Las redes sociales han ampliado el escenario, convirtiendo el acoso en una experiencia que persigue a los niños y niñas las 24 horas del día, incluso dentro de sus propios hogares».
Ante esta realidad alarmante, Fundación Meniños ha desarrollado programas educativos específicos para prevenir la violencia en las aulas y promover el buen trato desde edades tempranas. En las aulas de 1º y 2º de Primaria pone en marcha «AXIA, o Universo do Bo Trato» y complementa esta labor en 5º y 6º con «Colexio do Benquerer».
«Tenemos que estar a la altura» no es solo un lema, sino un compromiso. Y desde la Fundación invitan a toda la comunidad educativa y a la ciudadanía a construir entornos escolares seguros a través de www.tenemosqueestaralaaltura.com.
