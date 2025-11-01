Meniños alerta de que uno de cada cuatro niños sufre acoso escolar

Uno de cada cuatro niños y niñas en España ha sufrido bullying en su centro escolar. Esta cifra, que representa al 25% del alumnado, significa que en cada aula hay entre cinco y siete niños y niñas que han experimentado o están experimentando acoso escolar, una forma de violencia que deja huellas profundas en su desarrollo emocional, social y académico.

La Fundación Meniños, a través de su iniciativa «Tenemos que estar a la altura» pone el foco en esta realidad que, aunque ocurre a plena luz del día en patios y pasillos, permanece invisible para los adultos.

«El acoso escolar no termina cuando suena la campana», explica Verónica Rivadulla, directora de Fundación: «Las redes sociales han ampliado el escenario, convirtiendo el acoso en una experiencia que persigue a los niños y niñas las 24 horas del día, incluso dentro de sus propios hogares».

Ante esta realidad alarmante, Fundación Meniños ha desarrollado programas educativos específicos para prevenir la violencia en las aulas y promover el buen trato desde edades tempranas. En las aulas de 1º y 2º de Primaria pone en marcha «AXIA, o Universo do Bo Trato» y complementa esta labor en 5º y 6º con «Colexio do Benquerer».

«Tenemos que estar a la altura» no es solo un lema, sino un compromiso. Y desde la Fundación invitan a toda la comunidad educativa y a la ciudadanía a construir entornos escolares seguros a través de www.tenemosqueestaralaaltura.com.