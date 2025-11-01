La limpieza del vertido de aceite en la ría de Vigo alcanza el 60% y acabará «entre domingo y lunes»

Ayudados por la tregua metereológica de las últimas horas, el dispositivo para devolver a la normalidad la ría de Vigo tras el vertido de aceite de palma del jueves. La Autoridad Portuaria y la Consellería de Medio Ambiente han continuado con los trabajos de limpieza y recogida del material derramado tras la implosión de un tanque en Guixar a primera hora de la tarde del día 30, resultando heridos los dos operarios que trabajaban en él, uno de ellos con consideración grave. Según fuentes oficiales, actualmente se ha recogido «en torno al 60%» de las 100 toneladas de este líquido liberadas a los muelles y aguas viguesas.

Desde Praza da Estrela confirman que esta marea amarilla está «confinada y controlada por nuestras barreras» en la zona de astilleros de San Enrique. Allí se encuentran efectivos de la Consellería de Medio Ambiente (Tragsa), de la Consellería do Mar (Gardacostas) y la propia Autoridad Portuaria con el buque Pelícano en la lámina de agua. Mientras tanto la Policía Portuaria continúa resalizando rondas de control por todo el litoral, aunque por el momento no han detectado la llegada de más «galletas» a otros arenales salvo en el de A Fábrica en Teis, en el espacio interior entre Punta Lagoa y la antigua Vulcano. En cualquier caso, el Centro de Control del Plan Territorial de Continxencias por Contaminación Mariña Accidental de Galicia (Plan Camgal) continúa operativo y a pleno rendimiento.

Trabajos en la playa de A Fábrica en Teis en la mañana de este sábado / FdV

El aceite de palma mancha la ría de Vigo tras romper un tanque en el muelle de Guixar / FDV

Por su parte, desde la Consellería de Medio Ambiente sitúan «entre domingo y lunes» la finalización de los trabajos en la playa moañesa de A Dorna, la única donde las corrientes han llevado estos restos. No obstante, esto quedará «supeditado a las condiciones del mar». Hasta ahora los operarios desplegados en Domaio han recogido siete contenedores de 8 metros cúbicos de restos y otros 8 metros cúbicos en sacos.

Escrito a la empresa

Paralelamente, la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade ya remitió un escrito a la empresa presuntamente responsable (AFANSA) recordándole, de nuevo, la obligación de adoptar de forma inmediata todas las medidas adecuadas para evitar daños medioambientales. Además requiere en un plazo máximo de 10 días hábles que se envíe a este departamento toda la documentación necesaria para la investigación.

La Agrupación de Fabricantes de Aceites Marinos, S.A. fue fundada en 1965 y tiene sus principales instalaciones en el Polígono Industrial de Mos. Actualmente es la única concesión de este tipo de granel en el Puerto de Vigo, que contabiliza unas 3.000 toneladas de tráfico medio al mes en el mismo.