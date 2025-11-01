Down Vigo celebra su traslado al Casco Vello: «Es un logro de las familias»

La asociación Down Vigo celebró ayer la inauguración institucional de su nueva sede en el Casco Vello, un espacio que simboliza un paso más hacia la inclusión y la visibilidad de las personas con síndrome de Down. Más de un centenar de personas —entre familias, usuarios, representantes institucionales y empresas colaboradoras— acompañaron a la entidad en este día histórico. El nuevo edificio, de más de 1.100 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas, ha sido adquirido y rehabilitado por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, que quiso apoyar así el trabajo que la asociación desarrolla desde hace más de tres décadas.

Miembros de Down Vigo en una de las aulas de su nueva sede. | P.H. Gamarra

Las obras, ejecutadas por la empresa Civis Global a partir del proyecto del arquitecto Gabriel Santos, se prolongaron durante dos años y permiten ahora que Down Vigo disponga de unas instalaciones amplias, accesibles y adaptadas a sus necesidades.

La gran protagonista del día fue la asociación. Más de 220 familias forman parte de ella, que trabaja desde hace 35 años por la inclusión social y laboral de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual. Su presidente, Francisco Xabier Aparicio, afirmó que la nueva sede «no son solo unas instalaciones, sino un logro colectivo de las familias, la base de la asociación». Añadió que este nuevo espacio supone «un impulso de visibilidad y compromiso con la ciudad» y aspira a convertir a Down Vigo en un «centro de referencia para la inclusión en Galicia».

Durante el acto de inauguración intervinieron el delegado de la Zona Franca, David Regades; el alcalde de Vigo, Abel Caballero; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; y los presidentes de Down Galicia, Delmiro Prieto, y de Down Vigo, Francisco Xabier Aparicio, así como la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, entre otras autoridades.

Regades destacó que la colaboración con Down Vigo es «uno de los proyectos más satisfactorios» desarrollados por Zona Franca, subrayando que «el desarrollo económico no tiene sentido sin desarrollo social». Por su parte, Caballero valoró que la sede se ubique «en el lugar donde nació Vigo» y reivindicó el papel de las empresas en la integración laboral de las personas con discapacidad intelectual. El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, definió a Vigo como «la ciudad de la diversidad» y apeló a la «valentía» de las instituciones y del tejido empresarial para seguir impulsando el empleo inclusivo.

Un nuevo capítulo

Tras los discursos, los asistentes —entre ellos representantes empresariales, sociales y religiosos, como el obispo de Tui-Vigo— realizaron una visita guiada por las nuevas instalaciones, acompañados por el vicepresidente de la asociación, Iván Giráldez. La inauguración de la nueva sede marca un nuevo capítulo en la historia de Down Vigo, que continúa consolidando su papel como motor de inclusión, igualdad y participación en la comunidad viguesa.