El Dinoseto cumple un lustro de su mudanza desde Porta do Sol... en paradero desconocido

De símbolo e icono turístico de Vigo que atraía las miradas de todos —hasta el actual presidente del Gobierno— a un recuerdo olvidado. «¿Qué fue del Dinoseto», preguntan todavía algunos vecinos despistados al pasar por los dos lugares que han sido su hogar, pero en los que ni siquiera Google Maps ofrece explicaciones.

El arbusto con forma de animal prehistórico cumplió el pasado junio su primera década de vida, de la cual la mitad ha sido fuera de su hogar original en Porta do Sol. Hace ahora un lustro, el 3 de noviembre de 2020, el Concello lo trasladaba hacia la Praza de Compostela para iniciar las obras de peatonalización del kilómetro cero vigués.

Durante los cuatro siguientes años permanecería en la Alameda, a la altura de la rúa Reconquista, degradándose con el paso de las estaciones. Primero le saldrían «rastas» al dejar crecer su vegetación, pero meses más tarde quedaría decapitado al dejar de crecer la misma alrededor de su estructura metálica. Después de varias denuncias ciudadanas, el Concello tomaba cartas en el asunto y el alcalde anunciaba que sería trasladado a los viveros municipales para su reparación y la de Dinosetito, su cría nacida en 2016. Así, el 4 de octubre de 2024 se despedían de sus vecinos en medio de un fuerte temporal.

Siete años después... el Dinoseto se pone rastas / Marta G. Brea

El Dinoseto cumple un lustro de su mudanza en paradero desconocido

«Es una tarea laboriosa y va a requerir tiempo», advertía Abel Caballero el pasado otoño al tiempo que achacaba su notable deterioro a que «seguramente influyó que es una zona con menos luz que la que estaba antes», aunque a su alrededor la mayoría de la vegetación estaba con buen aspecto.

Casi trece meses después, y pese a sobresalir por su altura y silueta en las instalaciones de O Castro, no hay ninguna fecha para su regreso. «Diremos la zona cuando la decidamos» aclaraba Caballero sin resolver si implicaría el regreso a Porta do Sol. Así, «los ciudadanos, niñas y niños podrán disfrutar de su visión e imagen» con un aspecto bastante menos lastimoso que el actual.

Y es que en apenas un par de años el Dinoseto cedió el protagonismo a la noria de Navidad o el ascensor Halo como iconos a fotografiar por parte de los miles de turistas que llegan a Vigo, ciudad de la que fue meme y símbolo. Videojuegos, cuentas en redes sociales, imagen de las campañas de reciclaje o circuitos de carreras populares.

Hasta una página de Wikipedia para constatar su trascendencia que hoy muestra todos sus verbos en pretérito. Tampoco importa que Porta do Sol acogiera todas las grandes celebraciones —Marisquiño, Navidad, Reconquista o Cristo de la Victoria— sin que nadie lo añorara. Y todo ello sin necesidad de meteorito.