La «Barca espacial» de Laxeiro se une al catálogo municipal permanente

La Xunta de Goberno Local aprobó este viernes la compra de la obra «Barca espacial» de Laxeiro para incorporarlo al catálogo permanente del Concello de Vigo. Así lo anunció el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, quien cifró en 120.000 euros el coste de la operación. El director artístico de la Fundación Laxeiro considera que es una de las «cumbres de su carrera, realizada en un momento de plena madurez, estabilidad y prestigio». Así, se considera una de las 26 obras claves de las 3.581 catalogadas de José Otero Abeledo.

El cuadro, actualmente en Buenos Aires,se unirá a la colección municipal, «una de las mejores de arte gallega de la comunidad» según destacó el regidor por cantidad y calidad. La mayor parte de la misma está repartida entre el Pazo de Castrelos, la Pinacoteca y en la propia Fundación Laxeiro.