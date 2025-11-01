Nuevo récord en el AVE Madrid-Vigo: un tren lo completa en 3 horas y 37 minutos

Cuando la necesidad aprieta, los Avril son capaces de dar la talla. Los trenes con los que Renfe llevó el servicio de AVE a Vigo y el resto del Eje Atlántico en mayo de 2024 siguen acumulando kilómetros e hitos pese a las incidencias. Los problemas de sus primeros meses obligaron a empeorar el compromiso de puntualidad de la operadora, un error informático los dejó inoperativos en Año Nuevo y este otoño fueron retirados de la línea entre Madrid y Barcelona, la joya de la corona de la Alta Velocidad española, por detectar fisuras en sus rodales.

El pasado 9 de junio completaban su despliegue en la línea a Galicia y lograban un doble hito. A nivel autonómico, el ansiado sorpasso al avión como principal medio de transporte con Madrid. Y en Vigo, el mismo lunes de su estreno, batía el récord previsto en el tiempo de viaje al dejarlo en 3 horas y 47 minutos, tres menos de lo esperado. La cifra, si bien supone reducir notablemente la barrera psicológica de las cuatro horas, seguía lejos de lo prometido por Óscar Puente (3 horas y 35 minutos) en la presentación de los S-106 fabricados por Talgo... hasta ayer

Tiempos de viaje del AVE 4565 entre Madrid y Vigo este viernes 31 de octubre / Renfe

El AVE 4565 entre Madrid y Vigo de este viernes 31 de octubre logró una nueva plusmarca en el recorrido de 640,164 kilómetros que implica el rodeo por el by-pass de Conxo: 3 horas y 37 minutos, unos 16 menos de lo previsto. El motivo fue la combinación entre un retraso de casi media hora desde la estación de Chamartín y la utilización de los «colchones» que Renfe mantiene ante posibles incidencias. Así, pese a salir de la capital a las 16.31 horas (+26 minutos), el recorte llegaría principalmente entre Ourense y Pontevedra, a donde arribó solamente con 13 minutos de demora sobre el horario previsto.

«Rebotaba un poquito»

«En algún momento sí que se notaba que iba más rápido de lo habitual, como que "rebotaba" un poquito en las vías», relata uno de los viajeros del tren a FARO. De esta manera fue posible ir reduciendo la hora de llegada a Urzáiz fijada en los paneles informativos de Adif: de las 20.20 horas iniciales a las 20.18 horas, 20.11 horas y finalmente, las 20.08 como hora oficial.

Lo cierto es que esta cifra tiene aún margen de mejora. Como se puede comprobar en el cuaderno de bitácora del viaje, las paradas en Zamora y Ourense tardaron dos y tres minutos más de lo previsto, respectivamente. Así, los trenes semidirectos estrenados en junio podrían aproximarse, en cuanto Renfe y Adif ajusten varias variables, a la barrera psicológica de los 210 minutos que competiría de pleno contra el avión.