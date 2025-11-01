Aprueban la humanización de las calles Doutor Carracido y Mondariz

Dos vías de la ciudad mejorarán próximamente su apariencia. Son la calle Doutor Carracido, que recibirá 2,8 millones de euros para ampliar aceras, renovar pavimento, redes de servicios, iluminación y mobiliario urbano, con obras previstas en 12 meses. Mientras, la calle Mondariz contará con 780.000 euros para mejorar la calzada, crear espacios públicos cerca del colegio Seis do Nadal, instalar mobiliario urbano y reorganizar su aparcamiento. Por otra parte, desde el Concello anunciaron que se contrataron obras en la calle Manuel Cominges por 1,16 millones de euros, con 123 nuevas plazas de estacionamiento, de las cuales cuatro serán para movilidad reducida. También se renovarán las farolas y otros elementos de iluminación y se crearán nuevas zonas ajardinadas.