El 20% de la población adulta del área declara ser fumadora

El tabaco es el factor de riesgo evitable que más mortalidad ocasiona en Galicia. En el Área Sanitaria de Vigo, un 20,4% de la población adulta —mayores de 15 años— declara ser fumadora, frente al 18% del conjunto de la comunidad. Además, el 23,6% está expuesta al humo ambiental del tabaco.

Con motivo del Día Gallego sin Tabaco, en el Hospital Álvaro Cunqueiro se instaló una mesa informativa para concienciar a la población sobre los efectos nocivos que provoca el tabaquismo, así como de los recursos sanitarios que existen para dejar de fumar en Atención Primaria. Se realizaron más de 1.500 actividades relacionadas con el programa para dejar de fumar.