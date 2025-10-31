Vigo registra en un día el doble de lluvia que en todo el mes de agosto
Aunque durante el fin de semana habrá tregua, la semana que viene volverán a aparecer los frentes
La ciudad registró avisos amarillos por lluvias intensas, oleaje y acumulados de más de 40 l/m2
Tras un verano de sequía, con los embalses bajo mínimos y sin la garantía de poder abastecer durante muchas semanas a la población, una serie de frentes procedentes del norte de Irlanda están devolviendo a Vigo y su área el agua que necesitaban.
La presa de Eiras ya está al 72% de su capacidad. En algo más de una semana aumentó el 24% gracias a que las precipitaciones de estos días, especialmente las de este viernes, están siendo cuantiosas.
Solo durante la última jornada, llovió casi el doble que en todo el mes de agosto, cuando en total se acumularon 20 litros por metro cuadrado. De hecho, desde las agencias meteorológicas autonómicas y estatales han emitido varios avisos amarillos. A Vigo le han afectado las advertencias por acumulados superiores a 40 litros por metro cuadrado, lluvias durante más de doce horas y por olas de entre 4 y 5 metros. Excepto esta última, todas seguirán vigentes durante la jornada de mañana.
Debido a la tromba, los bomberos registraron algunas incidencias. En la calle Camelias hubo pequeños desprendimientos y cayeron algunas luces de Navidad.
María Souto, de Meteogalicia, explica que estamos ante una profunda borrasca que nos envía frentes con episodios de lluvias puntualmente intensas, tal y como se vivieron durante la mañana y la madrugada. «El fin de semana iremos viendo cómo cambia la situación y se estabiliza la configuración. En la comarca de Vigo tendremos cielos parcialmente cubiertos y chubascos puntuales», cuenta.
Pese a la relativa calma de la que disfrutaremos los próximos días, el agua está al acecho. «No se va a establecer un anticiclón, sino que es más bien una pausa entre una borrasca y otra», afirma la meteoróloga. El martes se espera que vuelvan a estar presentes.
Temperaturas cálidas
Pese a que el tiempo es el habitual para esta época del año, la temperatura máxima media está ligeramente por encima que otros años. Souto señala que es por la presencia de vientos de componente sur y por la poca oscilación térmica entre el día y la noche.
