Vigo da oxígeno al futuro biosanitario

«Solo podemos crecer si hay empresas». La frase resume lo que se ha vivido en las dos jornadas del BioInvestor Program, una iniciativa enfocada en la captación de financiación privada por parte de empresas de sectores estratégicos dentro del ámbito de las ciencias de la vida, como la biotecnología, la salud o la sostenibilidad.

Bajo el paraguas de la Zona Franca de Vigo, el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), el Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida de Galicia (Bioga) y la Axencia Galega de Innovación (GAIN); una veintena de emprendedores dieron a conocer sus propuestas, acciones y estratégicas con el objetivo de lograr la cooperación económica que les permitía alcanzar sus objetivos a medio y largo plazo. «Blindar el talento de la región es importantísimo. El sector biotecnológico es fundamental; ya contamos con grandes firmas como Lonza o Zendal pero hay que seguir creciendo y evolucionando», expuso el delegado de la Zona Franca, David Regades.

En total fueron nueve los proyectos que se presentaron previa celebración de mesas redondas y reuniones de networking. «Alpine Flame», «Anabonic», «Bio Smart Data», «Hemo Improve», «Kiur», «Orixe Salgada», «Removirt H3D», «Science and Business» y «Aguas de rodas» son las iniciativa creadas por una veintena de emprendedores que buscan ahora parte de su capitalización.

Alpine Flame es un suplemento en formato gominola que ayuda a mitigar el impacto del frío para actividades al aire libre. Permite realizar deporte sin pasar frío lo que ayuda a mejorar el rendimiento.

Anabonic desarrolla una terapia para tratar la osteoporosis a través del secretado de células con propiedades anabólicas, lo que estimula la formación de hueso nuevo dotando de mayor seguridad al paciente que con las terapias actuales.

Bio Smart Data también busca soluciones sanitarias pero en este caso para el dolor crónico. Esta plataforma captura y estructura datos clínicos reales para, a través de IA, crear modelos preventivos que ayuden a optimizar tratamientos.

Hemo Improve, por su parte, es un software sanitario que precisa el calcio arterial y riesgo embólico en un TAC, minimizando la exposición a la radiación.

Kiur incide también en las heridas crónicas permitiendo a los sanitarios seleccionar los productos óptimos para tratarlas, reduciendo riesgos y reclamaciones.

Orixe Salgada revoluciona el mundo de las algas, transformando el residuo de las cofradías gallegas en productos para el sector agrícola y su posterior uso en cosmética o incluso farmacia.

Removirt H3D realiza una reconstrucción segmentada con IA del hígado para facilitar las cirugías.

Science and Business es un kit para uso veterinario que detecta, en un único análisis hasta 100 tipos distintos de patógenos bacterianos mientras Aguas de rodas emplea el agua del mar profundo gracias al afloramiento para desarrollar un agua ideal para deportistas.