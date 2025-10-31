El TSXG ordena que Vigo garantice que el ruido de Navidad no vulnera los derechos de una vecina
Insta al Concello a adoptar medidas efectivas para garantizar que el ruido en el Areal no supere los límites legales durante las celebraciones
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ordenado la continuación de la ejecución de la sentencia en la que condenó, en mayo de 2024, al Concello de Vigo por vulnerar los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio de una vecina del Areal por el ruido provocado durante la celebración de la Navidad del año 2022-2023.
Los magistrados decretaron entonces que el Concello adoptase «las medidas necesarias» para evitar «la reiteración de su conducta lesiva de los derechos fundamentales» y para garantizar «que los niveles de ruidos exteriores e interiores no rebasen los umbrales fijados por las normas aplicables».
Además, le impusieron el abono de una indemnización de 600 euros a la demandante por los daños ocasionados, que ya hizo efectiva.
En la sentencia, notificada este viernes, el tribunal ha estimado el recurso de apelación interpuesto por la afectada contra el auto del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Vigo que declaró ejecutada la sentencia firme del TSXG.
Por lo tanto, ha ordenado la continuación de la ejecución de la sentencia, «que se ceñirá exclusivamente a la condena a la entidad local a garantizar que, en la zona donde reside aquella vecina, los niveles de ruido no rebasen los umbrales fijados en la normativa vigente». La sentencia no es firme, pues cabe interponer recurso de casación.
El Concello de Vigo, por su parte, ha reiterado que mantendrá la vigilancia para que no se produzca contaminación acústica en el domicilio de la vecina del Areal, un «hecho que no ocurre desde campañas las anteriores donde están adaptándose medidas que el ayuntamiento seguirá implementando».
