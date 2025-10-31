Terror en los coles por Samaín

Esqueletos, calabazas , catrinas, brujas... El terror se apoderó en los colegios y guarderías por Samaín. Los más peques y también sus familias sacaron sus disfraces para disfrutar de una lúdica jornada previa a la celebración hoy viernes del Día de la Educación. En la EEI Rúa Aragón, los alumnos y sus familias participaron de un cuentacuentos y también de una comida especial de Samaín con postres de fantasmas y todo decorado para una celebración ya instaurada en el calendario local.