El PP critica nuevos «hachazos» impositivos

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, criticó que los vecinos sufran «nuevos hachazos fiscales», en relación al cobro del IBI y del recibo del agua. Para los populares, se suman al de la basura y quieren saber también qué hará el gobierno con la concesión del agua.

