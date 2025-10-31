Miles de pacientes tendrán que repetir analíticas por la huelga de técnicos

Lamentan ser invisibles para el paciente pese a llevar el peso de una parte importante del trabajo que se realiza en los hospitales. Están cansados de que la Administración tampoco se lo reconozca y siga sin atender las demandas que mantienen desde hace años. Así que han decidido demostrar que sin ellos, «la sanidad no funciona».

Los técnicos superiores sanitarios (TSS) han convocado cuatro jornadas de paro a nivel estatal. En el primer día, han obtenido un elevado respaldo en el Área Sanitaria de Vigo, según los convocantes. Miles de viales con la sangre que ayer se extrajeron en los centros de salud —todos aquellos que no eran de casos prioritarios— no fueron procesados y deberán ser desechados. El Sergas tendrá que recitar a los usuarios.

El Sergas cifra el seguimiento de la huelga en un 58,48% de mañana en toda Galicia, pero no ofrecen cifras absolutas detalladas por áreas como en protestas de otras categorías. El comité de huelga en el Chuvi asegura que en servicios como Análisis Clínicos y Microbiología fue del cien por cien y, en el resto, muy elevado. «No esperábamos tan buena respuesta», coinciden en un colectivo no acostumbrado a protestar. Ellos son los que procesan todas las muestras en los laboratorios; los que preparan al paciente y manejan los equipos en las pruebas de imagen o de Medicina Nuclear; los que llevan la documentación; los higienistas...

Repercusión

Las analíticas es uno de los puntos donde más se nota el impacto de una huelga que se repetirá hoy, el lunes y el martes. Técnicos superiores en huelga se acercaron ayer a las salas de extracción de los hospitales para explicar a los pacientes que, si no era prioritario, no se las procesarían. Muchos ya no se pincharon. Pero en los centros de salud sí se realizaron todas las extracciones programadas, que son una media de 4.300 al día —normalmente, con más de un vial cada una–. En el Meixoeiro, donde se procesan, quedaron en las neveras las no urgentes. Sin centrifugar, esas muestras se tendrán que desechar.

Sí se procesaron las de extracciones más complejas, como punciones lumbares, pero se perderán también muestras de orina, de heces, exudados de distinto tipo, citologías rutinarias... Y no se realizaron pruebas como mamografías o placas de rayos.

Demandas

Piden que se les reconozca como profesión sanitaria en el estatuto marco que se está elaborando, una remuneración adecuada con el grupo B y homologar su titulación al entorno europeo, donde la formación de los TSS no es un FP sino un grado universitarios.