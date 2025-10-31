El jurado popular declara culpable de asesinato al autor del crimen de Coia

El jurado popular ha resuelto este viernes declarar culpable de asesinato y tenencia ilícita de armas al autor del crimen de Coia ocurrido el 6 de abril del 2024. El juicio remató este jueves tras desarrollarse en cuatro sesiones en la 'macrosala' de la Ciudad de la Justicia de Vigo.

Los ciudadanos consideraron que José Luis Maneiro Campos, de 55 años, actuó movido por el pánico, que el consumo de drogas mermó levemente su capacidad de actuación y que confesó los hechos, lo que ayudó al esclarecimiento del caso. Le aplican, así, tres atenuantes que podrían bajarle en hasta dos grados la pena de prisión.

De este modo, la Fiscalía baja su petición de pena hasta los 14 años, 15 la acusación particular y la defensa pide 4 años.

A mayores, el jurado no se mostró favorable a la suspensión de la pena pero si al indulto parcial.