«Con ‘Werther’ se me saltan las lágrimas por los recuerdos con Kraus»

-La del sábado 8, en el Otoño Lírico de Amigos de la Ópera de Vigo (AAOV), es su tercera actuación en la ciudad y va a representar el papel que tenía que haber hecho en la primera.

-Sí, pero no se pudo hacer por la pandemia y AAOV hicieron un concierto con todos los que íbamos a participar en el Werther para no perder ese contrato. Fue un placer, lo pasamos muy bien.

-Tuvo que ser extraño, con los requisitos de la pandemia.

-Sí, pero hay que agradecer al teatro de Vigo su valentía. Lo pasamos todos mal, pero el mundo lírico o artístico tuvo muchas cancelaciones. Yo tuve suerte, porque el Teatro Real fue de los primeros que abrió y tenía contrato con ellos. Pero fue difícil. Yo debutaba en el Metropolitan de Nueva York y cantaba en el Covent Garden de Londres y se canceló. Luego, volví. Agradecer a los teatros que tuvieron valentía para hacer cosas.

-Retoman el proyecto de la ópera Werther, de Massenet, cinco años después.

-Exacto. Estoy muy agradecido a AAOV por retomarlo y que quieran contar conmigo para debutarlo porque es una ópera a la que siempre le decía que no.

-¿Por qué?

-Tuve la gran suerte de estudiar con el maestro Kraus y con Teresa Berganza. Él, sobre todo, era un emblema en esta ópera. Cuando se habla de Werther, siempre sale la foto de Alfredo. No le tengo miedo al papel; dejémoslo en respeto. Me lo habían ofrecido muchísimas veces y siempre había dicho que no, pero me encuentro en un momento que quiero hacerlo ya. Tener la oportunidad de debutarlo en Vigo me hace mucha ilusión. Me han rodeado de la mejor manera para que esté a gusto y todos disfrutemos.

-He leído que lo considera el «Everest» de su carrera.

-Sí, porque no es solo la dificultad de la partitura, sino también el personaje, que es complicado. Un hombre que por amor, al final, se suicida. Cuando Goethe escribió el libro, hubo muchos suicidios. Impactó mucho. Así que no es solo ya el cantar, sino el personaje. Pero para eso es la carrera, los años y la madurez. Por eso era un papel que había aparcado y ahora siento que es el momento.

-¿Por qué? ¿En qué punto está su carrera?

-En uno muy bonito, de madurez. Llevo 26 años cantando, con muchos títulos. Escuchas a un cantante con 30 años y, después, a partir de los 45 o 50 , ya ves otro artista. Lo ves incluso disfrutando más. Estoy en ese momento.

-¿Habló de este papel con Kraus en su momento?

-Sí, tuve la suerte. No lo estudié con él porque hacía otro tipo de repertorio: Lucía de Lammermoor, Don Pascuale, El elexir de amor… Pero lo hablamos.Me comentó: «Algún día, espérate, antes tienen que venir otros papeles, pero en un futuro ya verás que lo podrás cantar”. Yo lo miraba diciendo “Me parece imposible”. Y, fíjate, él sabía.

-¿Kraus le contó por qué era su su papel favorito?

-Eso es porque tienes feeling con ciertos papeles por tu manera de cantar, por tu manera de hacer música, por la reacción del público…Creo que Kraus veía ese tipo de música en él, incluso el personaje. Kraus tenía siempre esa melancolía. Es verdad que yo ya lo conocí cuando su mujer había muerto y veías esa tristeza. Kraus caminando era Werther. Y esa aristocracia que él tenía en la manera de cantar… Werther tiene todos esos números. Esa melancolía en el canto, esas frases tan musicales donde Kraus era un maestro... Por eso, cuando pones Werther, el primer nombre que sale es Kraus.

-¿Y para usted, hay algún algún papel por el que sienta ese feeling?

-Lucía de Lammermoor es un papel que yo me siento muy identificado. El Roméo et Juliette, aunque no lo haya cantado mucho, pero lo estoy cantando ahora y en el próximo año. Me siento más identificado con las óperas que he cantado menos y espero que Werther sea una de ellas.

-¿Cuál es el momento que más le gusta de esta ópera?

-Hay varios. La entrada de Werther, con un aria que es una auténtica maravilla, y el segundo acto. Pero todo el mundo está esperando el tercero, «Pourquoi me rèveiller?», que es el aria famosa. Pero la primera, con los niños jugando en la plaza, cantando, es una auténtica joya. Es más, cuando empecé a estudiarla se me saltaron las lágrimas porque me vienen muchos recuerdos con Kraus. Cuántas veces le he escuchado y he soñado con cantar este papel. Es muy emocionante estudiarlo.

-¿Qué le dice al público que aún no ha comprado la entrada?

-Es una oportunidad, una ópera que se hace muy poco y tiene una partitura que es una auténtica maravilla. Que los AAOV hayan hecho ese esfuerzo para traer una ópera de esta dimensión a Vigo y yo creo que es una oportunidad tanto para el público como para nosotros. Van a ver una obra maestra. Yo creo que Massenet cuando escribió Werther, Dios lo tocó con una varita. Es una preciosidad. Y han escogido el momento idóneo porque la historia es en Navidad.